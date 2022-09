Pré-ouverture CAC 40: la nervosité plombe l'ambiance

publié le 28/09/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se dirige vers une cinquième séance de baisse consécutive mercredi dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, les inquiétudes liées à la santé de l'économie et à l'évolution de la politique monétaire favorisant toujours l'aversion au risque.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - recule de 33 points à 5722 points, annonçant un nouvel accès de faiblesse dans les premiers échanges.Les inquiétudes liées au durcissement monétaire opéré par les grandes banques centrales, à la remontée des taux réels et au ralentissement de la croissance continuent d'alimenter la nervosité du marché.

Après avoir passé la majeure partie de la journée d'hier en territoire positif, le CAC avait finalement plié au cours des dernières minutes d'échanges, passant d'un gain de 0,7% vers 17h00 à un repli de 0,3% au coup de cloche final, à 5753 points.Selon les analystes techniques, l'indice parisien évolue à un niveau bien trop proche de son support majeur des 5750 points pour ne pas inquiéter et occulter une poursuite du mouvement baissier.

'Graphiquement, l'indice CAC 40 doit rapidement sortir de la zone des 5750/5780 points pour alimenter et donner l'espoir d'un premier rebond technique', estiment les chartistes de Kiplink.'L'évolution sur ces niveaux actuels est bien trop fragile pour se projeter en tendance positive à court terme. Faute de mieux, la sauvegarde de ce plus bas annuel est déjà un premier soulagement', ajoutent-ils.Après un début de séance encourageant, la Bourse de New York était rentrée dans le rang hier suite aux commentaires de plusieurs membres de la Fed laissant présager une poursuite du resserrement monétaire en cours.

Le Dow Jones a cédé 0,4%, le S&P 500 a perdu 0,2% et le Nasdaq Composite a sauvé les meubles en grappillant 0,2%.Pour ce mercredi, les 'futures' indiquent une baisse d'environ 0,2% pour le Dow, de 0,4% pour le S&P et de 0,6% pour le Nasdaq.A Tokyo, le Nikkei perdait plus de 2% en fin de séance alors que les investisseurs se détournent des actions avec les menaces qui entourent la croissance.L'indice Hang Seng à Hong Kong cédait lui près de 2,5%.Cette nouvelle journée s'annonce relativement pauvre en statistiques, mais de nombreux indicateurs économiques sont attendus d'ici à la fin de la semaine, dont des chiffres cruciaux de l'inflation en Europe et aux Etats-Unis.

L'aversion pour le risque continue de profiter au dollar dont l'indice qui mesure ses variations contre un panier de devises de référence enchaîne les records annuels avec un gain qui dépasse désormais les 15% cette année.L'euro recule sous les 0,96 vers 0,9570 face au billet vert.Le rendement des Treasuries à dix ans culmine pour sa part à 0,96%, tandis que le marché pétrolier recule en raison des inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande et de la vigueur du dollar.Le baril de Brent perd 1,7% à 84,8 dollars et celui du brut léger américain 1,6% à 77,2 dollars.