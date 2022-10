Fermeture CAC40: dans le rouge malgré la bonne dynamique à Wall Street

publié le 21/10/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir cédé jusqu'à 2,2% en début d'après-midi, la bourse de Paris est parvenue a effacer une partie de ses pertes dans l'après-midi, bien aidée par l'ouverture de Wall Street dans le vert. L'indice parisien achève ainsi cette séance des '3 sorcières' sur un recul 0,85%, à 6035 points, notamment pénalisé par le recul des valeurs du luxe à l'instar de L'Oréal (-5,8%), Kering (-3,3%) ou Hermès (-1,6%).

Le CAC40 préserve néanmoins un gain hebdomadaire proche de 1.7%. Eu Europe, seule la bourse de Londres a tiré son épingle du jeu au terme de cette séance, en s'arrogeant un timide 0,4%, qui lui permet tout de même de devancer Francfort (-0,3%), Amsterdam (neutre) et l'E-Stoxx50 (-0,6%). Outre-Atlantique, Wall Street reste dans le vert avec +0,4% pour le Nasdaq, +0,8% pour le S&P500 et +1% pour le Dow Jones. Les marchés actions restent pénalisés par la hausse des rendements obligataires.

Aux Etats-Unis, les bons du Trésor à 10 ans ont encore pris jusqu'à +10 points de base ce matin pour atteindre un nouveau plus haut pluriannuel de 4,32%, le '1 an' bondit au-delà de 4,75%, ce qui induit un objectif de taux 'FED Funds' de 5,00% d'ici mars 2023.Les indicateurs économiques vigoureux des derniers jours et les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale ont ravivé les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire agressif conduit par la Fed (+75Pts attendus le 2 novembre et +75Pts le 15 décembre soit en effet un loyer de l'argent à 4,75% avant Noël).

Outre-Manche, les 'Gilts' flambent de +20Pts vers 4,10% au lendemain de la démission de Liz Truss : plusieurs ténors conservateurs se prononcent pour un retour de Boris Johnson à Downing Street. Dans l'actualité des valeurs, Renault Group (+0,1%) publie un chiffre d'affaires en hausse de 20,5% au titre du troisième trimestre 2022 à 9,8 milliards d'euros, dont un CA de l'automobile en croissance de 21,7% à neuf milliards, pour des ventes mondiales qui s'élèvent à 481.000 véhicules.EssilorLuxottica (-3,5%) annonce un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 en croissance de 17% à près de 6,4 milliards d'euros, dont une hausse de 8,2% à taux de change constants, par rapport à la même période en 2021.

Savencia Fromage & Dairy (+0,2%) annonce avoir vu son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2022 progresser de 17,3% à 4,7 milliards d'euros, dont 15,4% de croissance organique, ayant bénéficié d'un troisième trimestre en forte accélération à près de +26%.Faurecia (-2,6%) publie un chiffre d'affaires de 6,6 MdsE au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 92,4% par rapport à la même période un an plus tôt. La société révise à la hausse ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice, tablant désormais sur un chiffre compris entre 24,5 et 25,5 MdsE, contre de 23 à 24 MdsE dans la précédente estimation.Enfin, Schneider Electric (-0,2%) indique avoir été mis en examen par un Juge d'instruction, suite aux perquisitions menées en 2018 par le Juge d'instruction et l'Autorité de la Concurrence concernant ses activités de distribution de produits électriques en France.

Le Juge a aussi ordonné au groupe spécialisé en gestion de l'énergie et en automation de fournir une garantie bancaire de 20 millions d'euros et une garantie en numéraire de 80 millions payable en janvier 2023. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.