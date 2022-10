Mi-séance CAC40: irrégulier alors que le Nasdaq est attendu en baisse

publié le 26/10/2022

(CercleFinance.com) - Après un début de semaine tonitruant (+1,6% lundi suivi de +1,9% hier), la bourse de Paris marque un peu le pas et oscille entre -0,3 et +0,3%, autour d'un pivot de 6.270 pointsAlors que la saison des résultats qui bat actuellement son plein avait apporté, jusqu'ici, son lot de satisfactions, les performances dévoilées hier soir par Microsoft (-6,7% en 'hors séance') et Alphabet (-7%) incitent à la prudence: le Nasdaq devrait rouvrir en net repli (-1,5% en préouverture) tandis que le Dow Jones rouvrirait peu changé ou en repli marginal.

Sur le front des statistiques, les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial en hausse de plus de 5%, à -92,22 milliards de dollars en septembre, contre -87,3 milliards de dollars en août. Le consensus était de 87,5Mds$.Il reste à prendre connaissance des ventes de logements neufs pour le mois de septembre et des stocks de pétrole pour la semaine écoulée: ce second chiffre sera très suivi alors que les réserves ont fondu pour atteindre un plus bas historique (ceci afin de juguler la hausse des carburants).Les marchés obligataires consolident les gains de la veille: les T-Bonds US poursuivent leur détente à 4,07 contre 4,11% la veille.

Grand calme en Europe avec une stabilité générale des dettes souveraines en Euro à la veille de la réunion de la BCE et d'une hausse attendue de 75Pts des taux directeurs.Enfin, dans l'actualité des sociétés, Thales fait part d'un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en croissance organique de 6,4% (+9,6% au total), ainsi que de prises de commandes de 15,4 milliards, en hausse organique de 41% (+45% au total).Atos affiche un chiffre d'affaires de 2,82 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 5,7%, sa croissance à taux de change constants étant repassée en territoire positif à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%.

Pour l'ensemble de 2022, Dassault Systèmes confirme une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%, mais augmente son objectif de BNPA non-IFRS, à une fourchette comprise entre 1,12 et 1,14 euro, soit 18 à 19% de croissance. Enfin, TotalEnergies annonce la création d'une joint-venture avec Casa dos Ventos (CDV), premier développeur renouvelable du Brésil, en vue de développer, construire et exploiter le portefeuille de projets renouvelables de Casa Dos Ventos.Orpéa s'effondre de -33% après 2 séances de suspension: contrairement aux dernières déclaration du nouveau PDG, Laurent Guillot, qui jugeait prématuré de discuter des conditions de refinancement il y a moins d'une semaine, il s'avère qu'Orpéa travaille effectivement à une restructuration de sa dette.

