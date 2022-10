Pré-clôture CAC40: poursuit sur sa lancée mais ralentit son rythme

publié le 26/10/2022

(CercleFinance.com) - Après un début de semaine tonitruant (+1,6% lundi suivi de +1,9% hier), la bourse de Paris poursuit aujourd'hui son ascension, à un rythme toutefois moins soutenu. L'indice parisien s'arroge ainsi 0,41%, à 6276 points, notamment tirée par Alstom (+5,2%), Thales (+3,8%) et Worldline (+2,8%).

En Europe, Francfort gagne 1% et devance Londres (+0,6%) tandis que l'E-Stoxx50 grappille 0,6%.A noter la bonne dynamique à l'oeuvre à Wall Street avec un Dow Jones qui gagne +0,9% et un S&P500 qui repasse dans le vert de façon un peu inespérée, à +0,5%.Le déclic est venu d'une 'mauvaise nouvelle' qui en devient une bonne avec l'annonce d'une lourde rechute de 10,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de septembre, soit un volume annualisé et corrigé de variations saisonnières de 603.

000.Le Département du Commerce des Etats-Unis rappelle que les ventes avaient grimpé de 24,7% (chiffre révisé par rapport aux +28,8% de l'estimation initiale) avec un volume annualité de 677.000 logements (chiffre révisé par rapport aux 685.000 de l'estimation initiale).Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 470.600 dollars le mois dernier. Le stock de logements neufs prêts à la vente s'établit à 467.000 et représente 9,2 mois de transactions au rythme d'écoulement actuel.

Dans la série des 'mauvaises nouvelles', les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial en hausse de plus de 5%, à -92,22 milliards de dollars en septembre, contre -87,3 milliards de dollars en août. Le consensus était de 87,5Mds$.Les stocks de pétrole pour la semaine écoulée se sont enfin un peu regonflés selon les chiffres de l'EIA (l'Agence américaine d'information sur l'énergie) à 439,9 millions de barils au cours de la semaine du 17 octobre, soit +2,6 millions par rapport à la semaine précédente.

De leur côté, les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, marquent une très légère hausse de 200 000 barils tandis que les stocks d'essence reculent pour leur part de 1,5 million de barils, par rapport à la semaine précédente.L'EIA indique enfin que les raffineries ont fonctionné à 88,9 % de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.Ce sont des données très suivies alors que les réserves ont fondu ces 9 derniers mois pour atteindre un plus bas historique (ceci afin de juguler la hausse des carburants).

Les marchés obligataires apprécient eux aussi les mauvaises nouvelles et les T-Bonds US poursuivent leur détente à 4,02 contre 4,11% la veille.Détente de -4Pts en moyenne en Europe (OAT à 2,65%, Bund à 2,125%) à la veille de la réunion de la BCE et d'une hausse attendue de 75Pts des taux directeurs.Enfin, dans l'actualité des sociétés, Thales (+3,8%) fait part d'un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2022, en croissance organique de 6,4% (+9,6% au total), ainsi que de prises de commandes de 15,4 milliards, en hausse organique de 41% (+45% au total).Atos (+14%) affiche un chiffre d'affaires de 2,82 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 5,7%, sa croissance à taux de change constants étant repassée en territoire positif à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%.

Pour l'ensemble de 2022, Dassault Systèmes confirme une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%, mais augmente son objectif de BNPA non-IFRS, à une fourchette comprise entre 1,12 et 1,14 euro, soit 18 à 19% de croissance.Enfin, TotalEnergies annonce la création d'une joint-venture avec Casa dos Ventos (CDV), premier développeur renouvelable du Brésil, en vue de développer, construire et exploiter le portefeuille de projets renouvelables de Casa Dos Ventos.Orpéa s'effondre de -33% à 9,83E après 2 séances de suspension: contrairement aux dernières déclaration du nouveau PDG, Laurent Guillot, qui jugeait prématuré de discuter des conditions de refinancement il y a moins d'une semaine, il s'avère qu'Orpéa travaille effectivement à une restructuration de sa dette.