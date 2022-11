Fermeture CAC40: s'arroge plus de 10% au mois d'octobre

publié le 31/10/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un recul anecdotique de 0,1%, à 6266 points. Néanmoins, l'indice parisien s'arroge près de 10,5% en octobre, signant ainsi la plus forte progression mensuelle depuis le début de l'année. Avec à peine 1,4 MdE échangés à 30 minutes de la clôture, le volume de transactions a explosé dans les dernières minutes pour atteindre quasiment les 3 MdsE au gong final.

A noter que l'Euro-Stoxx50 grappille 0,23% et s'arroge également plus de 10,5% depuis le 1er octobre. Outre-Atlantique, Wall Street s'est drapée de rouge, l'imminence de la réunion de la Fed et de la publication des statistiques mensuelles sur l'emploi décourageant la prise de risques après un mois d'octobre faste.Ainsi, à la mi-journée, le Dow Jones recule de 0,1% à 32.817,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,6% à 11.

040 points.En Europe, les investisseurs ont pu prendre connaissance d'une nouvelle accélération de l'inflation à 10,7% dans l'UE (0,5% de plus que prévu)n un chiffre cohérent avec les +10,4% de l'inflation allemande et les +16,8% des Pays-Bas.Un seul chiffre aux Etats Unis cet après-midi : le PMI de Chicago chute vers 45,2 contre 47 le mois précédent.Cela ne suffit pas à faire retomber la nervosité sur les T-Bonds US avec un rendement qui se tend de +4Pts vers 4,05%.

.. tandis que le taux hypothécaire à '30 ans' franchit la barre des 7% (plus aucun crédit immobilier ne sort, seuls ceux qui ont 100% de cash sont encore actifs).En Europe, les Bunds se dégradent de +7Pts à 2,150% nos OAT de +8Pts à 2,68%, les BTP italiens de +15Pts à 4,3%.Le FOMC de la FED débute demain, une séance semi-férié qui s'annonce calme sur les marchés.Du côté des changes, l'Euro recule de -0,8% à 0,988$, le Dollar Index progresse de +0,75% à 111,55.Du côté des entreprises, la saison des résultats va commencer à toucher à sa fin, mais la semaine sera de nouveau teintée de plusieurs publications d'entreprises.

La semaine sera aussi marquée par la publication, vendredi, des chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre, et par la réunion de la Réserve fédérale qui devrait se solder mercredi par une nouvelle hausse taux de 75 points de base.Dans l'actualité des sociétés, Riber affiche un chiffre d'affaires à fin septembre 2022 en baisse de 23% à 12,2 millions d'euros, sous le poids d'une chute de 51% du CA des systèmes MBE (équipements d'épitaxie par jets moléculaires) à 3,7 millions.Stellantis a annoncé lundi qu'il avait déposé le bilan de sa coentreprise qui produisait et distribuait les véhicules de sa marque Jeep en Chine.

Dans un communiqué, le constructeur précise toutefois qu'il a l'intention de continuer à fournir des services aux clients actuels et futurs de la marque Jeep en Chine.Pernod Ricard annonce avoir signé avec un PSI (prestataire de services d'investissement) un contrat portant sur l'acquisition de ses propres actions, pour un montant maximum d'environ 150 millions d'euros entre le 31 octobre et le 22 novembre.Orpéa achève la séance sur un gain de 24%, à 8,2 euros, effaçant le recul de vendredi (-20%) mais pas les replis de mercredi (-33%) et jeudi (-15%).