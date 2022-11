Ouverture CAC40: le discours de Powell refroidit les investisseurs

publié le 03/11/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,6%, autour des 6240 points, au lendemain de l'intervention jugée peu engageante de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.Comme fortement pressenti par les investisseurs, le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) a décidé hier soir à l'unanimité de relever de 75 points de base ses taux directeurs.

En revanche, les marchés semblent avoir été pris de court par le ton assez offensif adopté par Jerome Powell, lors de sa conférence de presse, position qui tranchait avec la posture plutôt accommodante qui ressortait du communiqué publié un peu plus tôt.'Il a renforcé les attentes selon lesquelles le rythme des hausses de taux pourrait ralentir 'dès la prochaine réunion', mais a déclaré qu'il serait prématuré de faire une pause car il y a 'du chemin à parcourir' jusqu'à l'objectif d'inflation de 2%', pointe Wells Fargo.

'Powell a également noté que le taux d'intérêt terminal sera très probablement plus élevé que prévu précédemment, car des données solides et une inflation tenace augmentent la nécessité de nouvelles hausses de taux', poursuit la banque californienne.Des propos jugés plus 'faucon' que prévu qui conduisent les intervenants de marché à anticiper un nouveau tour-de-vis monétaire de 75 points de base au mois de décembre, suivi d'un autre relèvement de 50 points de base, cette fois en février.Parallèlement, les anticipations sur le taux terminal - c'est-à-dire le point d'arrivée de l'actuel cycle de resserrement monétaire de la Fed - ont été revues à la hausse pour désormais faire ressortir un taux principal de 5,1% à horizon mai 2023, contre 5% jusqu'ici.

Après la Fed hier, c'est la Banque d'Angleterre qui est attendue avec impatience aujourd'hui après les turbulences qui se sont emparée des marchés britanniques ces dernières semainesEn pleine phase de relèvement des taux et de resserrement quantitatif, la banque centrale avait dû lancer le mois dernier une nouvelle série d'achats d'actifs d'urgence afin d'apaiser la volatilité sur les taux.La séance s'annonce par ailleurs riche en indicateurs économiques, dont les inscriptions aux allocations chômage, la productivité, la balance commerciale, les commandes à l'industrie et l'ISM des services qui figurent au programme du jour aux Etats-Unis.En Europe, les investisseurs prendront connaissance des chiffres du chômage pour le mois de septembre dans la zone euro.

Dans l'actualité des valeurs, AXA affiche un chiffre d'affaires total de 78,4 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2022, en hausse de 3% en données publiées et de 2% en données comparables, tirée en particulier par une croissance de 14% en comparable pour l'assurance santé.Legrand publie un résultat net part du groupe en progression de 16,1% au titre des neuf premiers mois de 2022. Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel électrique s'est inscrit en hausse de 19,1% pour s'établir à 6,15 milliards d'euros, dont une progression organique des ventes de 10,1%.Malgré des perspectives macroéconomiques incertaines, Legrand confirme ses objectifs pour l'année 2022, dont une croissance organique des ventes entre +6 et +9% et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions de 19,9 à 20,7%.

BNP Paribas publie un résultat net part du groupe en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2022 (+16,4% hors éléments exceptionnels) et un résultat brut d'exploitation en croissance de 11,7% (+8,9% en organique) à 4,45 milliards.Stellantis a fait état jeudi d'une hausse de 29% de son chiffre d'affaires au 3ème trimestre et confirmé ses objectifs annuels. Son chiffre d'affaires net a totalisé 42,1 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, contre 32,6 milliards sur la même période de 2021.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.