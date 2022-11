Fermeture CAC40: termine en vert, franchit timidement les 6640 points

publié le 15/11/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain 0,49%, à 6641 points, notamment tirée par Teleperformance qui s'arroge 10%, devant Veolia (+3.6%) et Thales (+3%). Un peu plus tôt dans la journée, l'indice parisien avait frôlé les 6685 points (+1.

1%) après la publication d'un PPI aux Etats-Unis témoignant d'un ralentissement des prix à la production d'une ampleur inespérée.Les investisseurs US exultent alors que selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis n'ont progressé que de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent au lieu de +0,4% attendu, de même en ce qui concerne le 'PPI Core'(hors alimentation, énergie et services commerciaux).

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en octobre à 8% en données brutes (contre 8,3% attendu) et à +6,7% hors alimentation, énergie et services commerciaux (contre 7,2% attendu).Autre bonne nouvelle, la production manufacturière dans la région de New York a renoué avec la croissance au mois de novembre, à en croire des chiffres publiés mardi par la Réserve fédérale de New York.Son indice 'Empire State' est ainsi ressorti à +4,5 contre -9,1 en octobre (contre -5 attendu), en territoire positif pour la première fois depuis le mois de juillet.

Le sous-indice des livraisons a rebondi à 8, contre -0,3 le mois dernier, tandis que celui des stocks s'est amélioré à 16,5 contre 4,6.La composante de l'emploi est, elle, remontée à 12,2 contre 7,7 le mois précédent, là où celle des prix payés a progressé à 50,5 après 48,6 en octobre.Dans ce contexte, le Nasdaq est quasi-euphorique avec +2,2%, loin devant le S&P500 avec +1,3% et le Dow Jones avec +0,7%.Il y avait également des chiffres en Europe : ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance du taux de chômage en France au sens du BIT (Bureau international du travail) : celui-ci est resté quasi-stable (-0,1 point) à 7,3% de la population active au troisième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent.

Ce taux oscille ainsi entre 7,3 et 7,4% depuis le quatrième trimestre 2021, à un niveau inférieur de 0,7 point à celui du troisième trimestre 2021 et de 0,9 point à celui d'avant la crise sanitaire (fin 2019).Autre statistique publiée par l'Insee, les prix à la consommation en France ont augmenté de 6,2% en octobre en variation annuelle, en accélération, donc, après +5,6% en septembre, conformément à l'estimation provisoire dévoilée à la fin du mois dernier.Cette accélération de l'inflation reflète celle des prix de l'alimentation (+12%), de l'énergie (+19,1%) et des produits manufacturés (+4,2%) tandis que les prix des services ralentissent légèrement en octobre (+3,1%).L'inflation sous-jacente s'accentue sur un an, atteignant +5% en octobre, après +4,5% le mois précédent.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 7,1% le mois dernier, après +6,2% en septembre.Les T-Bonds US se détendent de -6,5Pts vers 3,805% sur le '10 ans', le '2 ans' affiche 4,35%.En Europe, belle détente sur nos OAT avec -8Pts et l'écart est similaire sur les Bunds. Le rendement des BTP italiens chute spectaculairement de -16Pts vers 4,03%.Sur le plan des devises, l'euro reprend des couleurs face au billet vert (+0.5%) et s'échange désormais contre 1.0376 $.Le dollar dévisse même de -1,2% face à la livre sterling alors que Jeremy Hunt devrait annoncer jeudi des mesures très douloureuses de redressement des finances britanniques avec des hausses d'impôts et de lourdes coupes dans les dépenses.Dans l'actualité des sociétés, TotalEnergies (+1.5%), opérateur du bloc 9 d'exploration avec une participation de 60% aux côtés d'Eni (40%), annonce la signature d'un accord-cadre avec l'Etat d'Israël pour mettre en oeuvre l'accord sur la frontière maritime finalisé entre Israël et le Liban le 27 octobre.

Par ailleurs, TotalEnergies annonce avoir finalisé l'acquisition conjointe avec ConocoPhillips de la participation de 8,16% détenue par Hess dans les concessions de Waha, en Libye. Cette transaction porte de 16.33% à 20.41% la participation de TotalEnergies dans ces concessions.A l'occasion de la présentation de son plan de refondation, Orpea (-2.3%) affiche pour objectifs à horizon 2025, 9% de croissance annuelle du chiffre d'affaires et une marge d'EBITDAR supérieure à 20% pour un EBITDA hors IFRS 16 estimé à 745 millions d'euros (12,2%).Atos annonce que Leonardo, le supercalculateur EuroHPC italien pré-exascale, basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos, est désormais le quatrième supercalculateur le plus puissant au monde et le deuxième en Europe, d'après le nouveau TOP500.