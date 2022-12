Pré-ouverture CAC 40: sans tendance pour la dernière semaine avant Noël

publié le 19/12/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur de faibles variations lundi matin dans des volumes d'échanges qui s'annoncent réduits pour cette dernière semaine avant Noël.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance janvier - avance de 25,5 points à 6479,5 points, signalant un début de séance en très légère hausse.

Après le parcours agité de la semaine passée, principalement animé par les réunions des grandes banques centrales de la planète, cette semaine s'annonce bien plus calme sur le plan des rendez-vous économiques.La Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre ont toutes surpris les marchés la semaine passée en continuant à relever leurs taux mais surtout en évoquant la perspective de taux élevés pendant une période prolongée, ce qui a fait vaciller les Bourses mondiales.

Les marchés d'actions américains ont tous perdu autour de 2% la semaine dernière, alignant une seconde semaine consécutive dans le rouge, même si leurs pertes hebdomadaires ont été plus limitées qu'à l'issue de la semaine précédente.A Paris, le CAC 40 a achevé la semaine sur un recul hebdomadaire de près de 3,8% pour repasser sous son support majeur de moyen terme des 6500 points.'Autant dire que la tendance haussière est prématurément abandonnée et qu'un changement de configuration se profile pour l'indice parisien', préviennent les chartistes de Kiplink Finance.

'Une première stabilisation sur cette zone de support entre 6540 et 6500 points est plus que souhaitable', estime la société de Bourse parisienne.La semaine qui s'ouvre ce lundi constitue traditionnellement une période calme pour les marchés, les investisseurs préférant protéger leurs portefeuilles et se focaliser sur les préparatifs de Noël, s'ils ne sont pas tout bonnement partis en congés.En l'absence de catalyseurs, les intervenants de marché pourraient également commencer à peaufiner leur stratégie à l'approche de l'année 2023 et de la prochaine saison des résultats, qui débutera au mois de janvier.

Parmi les indicateurs de la semaine figurent des chiffres relativement secondaires aux Etats-Unis, tels que les indicateurs avancés du Conference Board, les dépenses des ménages ou les commandes de biens durables.Seule statistique attendue aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pourrait signer un petit rebond en décembre, conformément à l'évolution des PMI et du ZEW.Cette avant-dernière semaine de l'année va surtout offrir aux investisseurs un répit bienvenu pour digérer les récentes annonces sur l'évolution à venir des politiques monétaires.Avec l'incertitude toujours prégnante qui continue d'entourer le calendrier des hausses de taux des banques centrales et la menace de plus en plus précise d'une récession, il est loin d'être certain que les places boursières connaissent une fin d'année positive.

Traditionnellement, les Bourses progressent pendant les toutes dernières semaines de l'année.La hausse de l'indice S&P 500 sur les cinq derniers jours de décembre et les deux premiers jours de janvier atteint ainsi 1,3% en moyenne, selon les données du Stock Trader's AlmanacMais l'exercice 2022 va devoir s'achever en trombe pour que le fameux 'rally de Noël' se matérialise. Sur les deux premières semaine de décembre, l'indice S&P 500 affiche pour l'instant un repli de 6%.Même chose pour le CAC, qui s'inscrit en baisse de 4,2% depuis le début du mois et affiche encore un repli de 9,8% depuis le début de l'année, ce qui signifie qu'il s'apprête à boucler, dans l'état, sa plus forte baisse annuelle depuis 2018 (-10,9%).Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.