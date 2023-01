Fermeture CAC40: légère consolidation après trois séances de hausse

publié le 05/01/2023

(CercleFinance.com) - Le CAC40 conclut la séance sur un recul modeste de 0,22%, à 6761 pts, marquant ainsi une pause après trois séances de hausse consécutives ayant généré un gain cumulé de +4,5%. De son côté, l'Euro-Stoxx50 cède 0.3%.Les indices de l'Eurozone se montrent ainsi très résilients puisque Wall Street est plus en difficulté, avec un recul d'environ -1,2% sur le Dow Jones, le S&P500 et le Nasdaq.

Les 'minutes' de la FED ont confirmé sans ambiguïté qu'aucune baisse de taux n'était à l'ordre du jour, ni début 2023, ni pour le reste de l'année.Le consensus table désormais sur deux hausses de 25 pts d'ici le mois de mars. Une hausse de 50 pts début février ne peut être formellement exclue.La vigueur du marché du travail demeure l'une des boussoles de la FED et les chiffres du jour ne vont pas rassurer ceux qui espéraient une progression du chômage aux Etats Unis : le secteur privé aux Etats-Unis a créé 235.

000 emplois au mois de décembre 2022, un chiffre nettement supérieur aux attentes des économistes (+160.000), selon l'enquête mensuelle publiée par le cabinet de services en ressources humaines ADP.Dans la même veine du 'plein emploi', les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont chuté de -19.000 lors de la semaine du 26 décembre, s'établissant à 204.000 contre 223.000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport à l'estimation initiale de 225.000), selon le Département du Travail.La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 6750 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 213 750.

Pour ne rien arranger (pour ceux qui espèrent de 'mauvaises nouvelles'), l'estimation finale de l'indice PMI de l'activité globale est relevée de 44,4 vers 44,7.Le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit fortement à 61,5 milliards de dollars au mois de novembre 2022, par rapport à celui de 77,8 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 78,2 milliards), selon le Département du Commerce.Cette chute de 21% d'un mois sur l'autre, bien plus importante que celle attendue par le marché, reflète une contraction de 6,4% des importations de biens et services, à 313,4 milliards de dollars, pour un tassement de seulement 2% des exportations, à 251,9 milliards.En Europe cette fois, les prix à la production dans la zone euro ont reculé plus que prévu en novembre par rapport au mois précédent, ce qui confirme la tendance à l'apaisement des tensions inflationnistes dans la région.

C'est surtout la chute des prix de l'énergie qui a fait baisser de 0,9% les prix à la sortie des usines au mois de novembre, selon des chiffres publiés jeudi par Eurostat.Sur un an, les prix à la production ressortent en hausse de 27,1% à fin novembre, alors que les économistes attendaient en moyenne une hausse de 27,5% sur un an.Les coûts de l'énergie ont reculé de 2,2% en novembre par rapport au mois d'octobre, un mois durant lequel ils avaient déjà chuté de 7,4%.Sur un an, l'inflation des coûts de l'énergie se trouve ainsi ramenée à 55,7%, alors qu'elle atteignait encore +117% au mois d'août.Les investisseurs auront encore plus d'indicateurs à se mettre sous la dent demain, avec les chiffres de l'inflation en zone euro et les chiffres très suivis des créations d'emploi américain (NFP) aux Etats-Unis.Tous les chiffres publiés ce jeudi provoquent une tension des taux : nos OAT affichent +4Pts vers 2,83%, les Bunds +4Pt à 2,31%, les T-Bonds US +5Pts à 3,75%.

Sur le marché énergétique, le Brent gagne 1%, autour de 79$, dans le sillage du WTI (+1,4%, à 74,1 $). Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies (+3,4%) indique avoir remporté un 'grand contrat' (c'est-à-dire représentant entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires selon la terminologie du groupe) de conseil en management de projet (PMC) auprès de Kuwait Oil Company (KOC).Voltalia annonce détenir fin 2022 un portefeuille de centrales en exploitation ou en construction de 2,6 gigawatts, un an en avance sur son objectif, et avoir remporté l'année dernière des contrats long terme de vente d'électricité pour un total de 1,1 gigawatt.Interparfums a une nouvelle fois revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice écoulé ce jeudi, à la faveur d'une demande 'toujours aussi élevée' et d'un rythme de livraison 'extrêmement satisfaisant' au cours des dernières semaines de l'année.Enfin, Voyager Space a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec Airbus Defence and Space dans le cadre du projet Starlab, la future station spatiale commerciale devant évoluer en orbite terrestre.

Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.