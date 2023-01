Pré-ouverture CAC 40: les investisseurs hésitent à poursuivre le 'rally'

publié le 10/01/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mardi matin après avoir aligné six séances consécutives de hausse, alors que les investisseurs se montrent un peu plus prudents dans l'attente d'une prise de parole de Jerome Powell, le président de la Fed.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - lâche 41,5 points à 6868,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.Les investisseurs semblent avoir du mal à trouver des éléments leur permettant de pousser plus en avant le 'rally' du Nouvel An, qui avait fini par amener le CAC au-dessus du seuil des 6900 points hier.

Cette nouvelle hausse porte à pratiquement 7% le gain de l'indice depuis le début de l'année, soit la meilleure entame d'année boursière des quarante dernières années.'Ce bref mouvement haussier et soudain apparaît toujours trop rapide, une consolidation temporaire pourrait venir freiner quelque peu cette extension', préviennent les analystes de Kiplink Finance.

'Un tel mouvement de temporisation est très souvent bénéfique pour un prolongement de tendance haussière et encore plus lorsque l'indice CAC 40 est bercé par l'euphorie comme en ce moment', poursuit le gestionnaire d'actifs.Bref, le marché parisien est allé si haut, si fort et si vite que beaucoup d'investisseurs semblent désormais prêts à prendre une partie de leurs bénéfices.

Pour autant, la tendance de fond haussière ne semble pas être véritablement remise en cause.Graphiquement, l'indice CAC 40 est sorti par le haut d'une zone de résistance majeure entre 6775 et 6850 points, qui lui permet d'entrevoir une poursuite de la séquence haussière en direction des 6950 points, affirme Kiplink.Les investisseurs semblent en effet vouloir faire le pari d'un atterrissage en douceur de l'économie, aux Etats-Unis comme en Europe, le scénario le plus porteur pour les actions.

Par ailleurs, les marchés en Asie continuent de progresser fortement et pourraient bientôt entrer en 'bull market' (marché haussier), soit une hausse de 20% depuis le point bas observé en octobre dernier grâce à la réouverture de l'économie chinoise.Lundi, les marchés d'actions américains avaient achevé la séance en ordre dispersé dans l'attente, plus tard dans la semaine, de la publication des derniers chiffres de l'inflation et du lancement de la saison des résultats.Au coup de cloche final, le Dow Jones cédait plus de 0,3% tandis que le Nasdaq Composite gagnait plus de 0,6%.

La journée de mardi s'annonce dépourvue de statistiques économiques ou de résultats de sociétés de premier plan et le marché devrait en conséquence se tourner, une nouvelle fois, vers la Réserve fédérale.Jerome Powell, le patron de l'institution, doit intervenir cet après-midi à l'occasion d'un discours consacré à la thématique de l'indépendance des banques centrales lors d'un symposium organisé à Stockholm par la Riksbank, la banque centrale de Suède.