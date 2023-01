Fermeture CAC40: la prudence l'emporte en l'absence de catalyseurs

publié le 10/01/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un recul de 0,55%, à 6869 points, notamment pénalisée par les reculs d'Eurofins Scientific (-3,6%), de Saint-Gobain (-2,4%) ou encore de Société Générale (-2,1%). Ce léger repli n'entache pas le début de l'année impressionnant de l'indice parisien qui s'arroge toujours 6% depuis le 1er janvier.

Les investisseurs ont fait montre de prudence aujourd'hui, notamment après les déclarations d'une membre de la FED lundi soir, affirmant que le loyer de l'argent atteindrait au moins 5% cette année mais aussi par crainte que Jerome Powell confirme ce propos à l'occasion de son discours consacré à la thématique de l'indépendance des banques centrales lors d'un symposium organisé à Stockholm par la Riksbank, la banque centrale de SuèdeMais le président de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation, la récession, la politique monétaire en cours.

.. Dans ce contexte, les trois principaux indices de Wall Street se maintiennent avec un S&P500 et Dow Jones stables et un Nasdaq qui grappille à peine 0,2%. En l'absence de publication statistiques majeures, les investisseurs semblent avoir du mal à trouver des éléments leur permettant de pousser plus en avant le 'rally' du Nouvel An, qui avait fini par amener le CAC au-dessus du seuil des 6900 points hier.Ce matin, les opérateurs ont néanmoins pu prendre connaissance d'un rebond de la production de l'industrie manufacturière dans l'Hexagone en novembre (+2,4% après ‑2,1%), comme dans l'ensemble de l'industrie (+2% après ‑2,5%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Sur le front des taux, la consolidation est au rendez-vous avec des OAT qui affichent +8Pts à 2,795%, des Bunds à +8Pts (2,29%)... et les BTP se tendent de 4Pts à 4,203%.Les T-Bonds US passent de 3,515 à 3,61% mais le Dollar reste faible à 1,0745E, il se stabilise face aux principales devises à 103,2 mais reste sur un trend baissier. Dans l'actualité des sociétés, Renault Group annonce la signature d'un protocole d'accord contraignant (MOU) avec le centre d'excellence PUNCH Torino sur leur coopération sur les moteurs diesel Renault 4 cylindres pour véhicules utilitaires légersSaft, filiale de TotalEnergies, annonce avoir remporté auprès de Meridian Energy un contrat majeur pour la construction du premier BESS (système de stockage d'énergie par batterie) à grande échelle raccordé au réseau en Nouvelle-Zélande.

Getlink fait savoir qu'en décembre 2022, Le Shuttle a transporté 194 921 véhicules de tourisme, soit une hausse de 104% par rapport à décembre 2021. Depuis le 1er janvier, plus de 2,1 millions de véhicules de tourisme (à savoir voitures, motos, véhicules à remorque, caravanes, camping-cars et autocars) ont traversé la Manche à bord des Navettes, un chiffre en hausse de 122%. Navya et son partenaire industriel Bluebus, faisant parti du groupe Bolloré, annoncent les premiers roulages réussis du Bluebus Autonom, programme de bus autonome industriel lancé en 2021, et confirment l'atteinte des performances attendues.