Pré-clôture CAC40: +1%, bien soutenu par baisse des taux et record LVMH

publié le 11/01/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris repart résolument de l'avant, dans le sillage de LVMH (+2,2%), première capitalisation européenne, qui pulvérise un nouveau record absolu (et entraine Kering dans son sillage).Le CAC40 gagne 1%, autour des 6936 points (soit +7% en 7 séances) après avoir culminé à 6.

946.L'Euro-Stoxx50 gagne également plus de 1% et franchit les 4.100 et Wall Street s'inscrit en légère hausse avec +0,2% sur le Dow Jones, +0,4% sur le S&P500 et 0,5% sur le Nasdaq.Si les investisseurs avaient fait preuve de plus de prudence hier, ils ont été soulagés par le fait que Jerome Powell, le président de la Fed, s'abstienne de tout commentaire concernant l'inflation, la récession ou la politique monétaire en cours.

Les derniers chiffres de l'inflation, qui paraîtront demain, pourraient bien les conforter dans leur idée d'une politique monétaire plus accommodante dès 2023, accompagnée d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie.Les économistes espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis (vers 6,5 ou 6,6%), laquelle avait atteint 7,1% au mois de novembre, soit son plus bas niveau en presque un an.Autre rendez-vous à suivre, les grandes banques que sont JPMorgan Chase, Bank of America, Citi et Wells Fargo donneront vendredi le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels.

Les bénéfices des sociétés cotées sur l'indice S&P 500 sont attendus en baisse de 4,1% sur le quatrième trimestre 2022, selon les estimations de FactSet, et de bonnes surprises pourraient, là encore, constituer un facteur haussier.Peu de chiffres figuraient à l'agenda du jour ce mercredi : les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de brut s'élevaient à 439,6 millions de barils au cours de la semaine du 2 janvier aux Etats-Unis, signalant ainsi une hausse de 19 millions de barils par rapport à la semaine précédente. De leur côté, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé (-1,1 million de barils) tandis que les stocks d'essence ont progressé de 4,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

L'EIA indique enfin que les raffineries ont fonctionné à 84,1% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 8,5 millions de barils/jour.Le baril de pétrole progresse nettement à Londres (ICE) et sur le NYMEX: on observe un gain de +2,2% à 81,5 et 76,7$ respectivement.Et cela n'émeut pas les marchés obligataires puisque les taux se détendent soudain de -12Pts sur nos OAT à 2,6780% et de -11Pts sur les Bunds à 2,19%, puis -17Pts sur les BTP italiens à 4,04%.L'embellie est un peu plus timide sur les T-Bonds US à 4,575% (-4,5Pts).Dans l'actualité des sociétés, LVMH (+2,2% à 773E) annonce la nomination de Pietro Beccari, qui dirige Christian Dior Couture depuis 2018, comme PDG de Louis Vuitton, succédant à Michael Burke qui va prendre de nouvelles fonctions directement auprès du PDG du groupe de luxe, Bernard Arnault.

Dassault Aviation a annoncé hier que son usine de Mérignac avait livré le Rafale B359 au standard F3R à la Direction générale de l'armement le 29 décembre 2022. 'Cet événement marque la reprise des livraisons Rafale à la France après quatre années d'interruption pour raisons budgétaires', indique Dassault. Airbus serait en négociation préliminaire avec Atos (+6,6% à 12,3E)pour prendre une participation jusqu'à 29,9% du capital d'Evidian selon Les Echos. Le groupe Orange serait également intéressé selon le quotidien.Enfin, le fabricant de navires de plaisance Fountaine Pajot indique que son carnet de commandes, couvrant à la fois l'exercice 2022-23 et une grande partie des exercices à suivre, lui permet d'envisager une croissance pour l'année 2022-23 entre +10% et +15%.