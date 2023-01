Fermeture CAC40: encore du vert, se rapproche des 7100 points

publié le 17/01/2023

(CercleFinance.com) - Après une brève incursion au-delà des 7100 points en milieu d'après-midi, la bourse de Paris a cédé un peu de terrain en fin de journée mais conclut néanmoins la séance avec un gain de 0,48%, à 7077 points, notamment tirée par L'Oréal (+2,5%), StMicro (+2%) ou encore Renault (+1,9%).

Le CAC40 fait ainsi fi du recul de Wall Street, où le Nasdaq et le S&P500 cèdent 0,3%, tandis que le Dow Jones recule de 1,1%. Les investisseurs ont pu prendre connaissance de plusieurs indicateurs économiques dans la journée. Ainsi, l'activité manufacturière s'est contractée fortement dans la région de New York, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Empire State de la Fed locale en janvier, l'indice global des conditions générales des affaires reculant ainsi de 22 points à -32,9.

Les hausses des prix des intrants ralentissent considérablement et celles des prix de vente se modèrent également. Pour l'avenir, les entreprises s'attendent à peu d'amélioration de la conjoncture au cours des six prochains mois.Après une première salve de résultats vendredi, les grandes banques américaines étaient encore à l'honneur aujourd'hui avec les comptes de Goldman Sachs et de Morgan Stanley qui annoncent respectivement une chute de -69% et de -41% de leurs bénéfices. Ce matin, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne s'est redressé de 40,2Pts et qui repasse en terrain positif -pour la première fois depuis février 2022- pour s'établir à +16,9 en janvier.

Dans la nuit, les investisseurs ont appris que le PIB de la Chine ne s'était accru que de 3% en 2022 (plus de 40 ans) en raison de la résurgence de l'épidémie dans le pays. La population décroît pour la 1ère fois depuis 601 ans avec un peu plus de 9,5 millions de naissances mais 10 millions de décès.Sur le front obligataire, à noter une chute de -11Pts du rendement de nos OAT à 2,53%, de -11,5Pts pour celui des Bunds à 2,8% et les BTP italien affichent -13,5Pts à 3,88%.Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies annonce avoir remporté, en coentreprise avec Samsung Engineering et Tecnimont, un contrat de services de pré-construction (PCSA) pour les infrastructures à terre du projet de développement gazier Hail & Ghasha à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

Danone annonce un plan d'action mondial visant à réduire de 30% en valeur absolue, les émissions de méthane de sa chaîne d'approvisionnement en lait frais d'ici 2030, soit l'équivalent de 1,2 million de tonnes de CO2 à cet horizon.Thales Alenia Space a signé un contrat avec Appworks, pour fournir à la Thaïlande la solution MEOLUT Next pour localiser les signaux de détreLa Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune entre Stellantis et Hon Hai Precision Industry, une société taïwanaise. La coentreprise aura son siège social aux Pays-Bas et développera des semi-conducteurs pour le marché automobile. Vinci fait savoir que Vinci Energies a fait l'acquisition d'Avanceon LLC, une société de contrôle industriel et d'intégration de systèmes aux Etats-Unis, dont le siège se situe en Pennsylvanie.

Enfin, Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un contrat avec Yellowhead Helicopters pour le support des moteurs Arriel équipant ses flottes d'hélicoptères AS350 et H125.