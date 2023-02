Pré-clôture CAC40: finit 1 mois de janvier record sans perdre de terrain

publié le 31/01/2023

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les manifestations -très suivies- contre la réforme des retraites en France n'impressionnent pas les investisseurs : la bourse de Paris remonte à l'équilibre à 7.080Pts, dans le sillage de Wall Street qui soigne son bilan en cette dernière séance de janvier avec +0,2% sur le Dow Jones et +0,9% pour le Nasdaq (le Nasdaq-100 refranchit les 12.

000).Le mois de janvier s'achève ainsi sur un gain record de +9,5% de l'Euro-Stoxx50, du CAC et du DAX) tandis que le S&P500 (+0,4%) n'avance que de +5,3%.Rappel : tous ces scores étaient acquis dès la mi-janvier et les indices poursuivent depuis plus de 2 semaines une consolidation latérale au contact des sommets.Beaucoup de chiffres sont tombés ces dernières heures et n'ont pas débloqué la situation: le PIB français du 4e trimestre est ressorti à +0,1% (après +0,2% au troisième trimestre), légèrement supérieur aux prévisions des économistes qui anticipaient une activité stable.

La perspective d'une récession dans la zone euro semble donc s'éloigner, alors que le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions économiques sur l'économie mondiale, anticipant désormais une croissance de 2,9% cette année, contre +2,7% dans ses perspectives du mois d'octobre.Le PIB CVS a par ailleurs augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE au quatrième trimestre 2022, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.En comparaison annuelle, le PIB s'est accru de 1,9% dans la zone euro et de 1,8% dans l'UE sur les trois derniers mois de l'année écoulée, en ralentissement donc après +2,3% dans la zone euro et +2,5% dans l'UE au trimestre précédent.

Mais tout n'est pas si 'rose' : en Italie, le PIB s'est contracté de -0,4% au 4ème trimestre.En France, l'inflation remonte à 6% en janvier (estimation) et le prochain 'CP' US pourrait être décevant.Le chômage est reparti à la hausse en Allemagne au mois de janvier, et augmenté de 0,3 point de pourcentage d'un mois sur l'autre pour atteindre 5,7% en janvier.Les dépenses de consommation se sont littéralement effondrées de -5,3% en décembre, ce qui fait planer une ombre sur la croissance en 2023.Destatis, l'institut allemand de la statistique, a annoncé mardi avoir reporté la publication des chiffres de l'inflation qui devaient paraître aujourd'hui.Destatis explique ce report par l'apparition d'un problème technique lié au traitement des données.

Au Etats Unis, le PMI de Chicago déçoit avec un score de 44,3 contre 45,3 attendu.Enfin, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est dégradé au mois de janvier, à 107,1 pour le mois en cours, contre 109 en décembre, un niveau inférieur au consensus qui le donnait inchangé à 109.Le chiffre du mois dernier a été révisé en nette hausse après avoir été annoncé initialement à 108,3.Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est amélioré, passant de 147,4 à 150,9 d'un mois sur l'autre, celui de leurs anticipations a en revanche chuté à 77,8, contre 83,4 le mois passé, les attentes concernant l'emploi sont également en retrait. Sur le front obligataire, la dégradation observée la veille s'interrompt avec un rebond symbolique des OAT et des Bunds.

Leur rendement se détend de -0,5Pts à 2,7650% et 2,3000% respectivement.Aux Etats Unis, le calme règne à 24H du communiqué final de la FED avec une variation symbolique de -1Pt des T-Bonds à 3,5420%.Le Dollar regagne du terrain et reprend 0,2% à 1,0850 face à l'Euro mais perd quelques fractions face aux autres devises (-0,05% à 102,2 pour le 'Dollar-Index').A noter le net repli du baril de pétrole : -1,5% à 84,4$ à Londres alors que le FMI pronostique une croissance mondiale de +2,9% en 2023.Côté trimestriels, de nombreux poids-lourds de la trempe d'Exxon Mobil, Pfizer, McDonald's, UPS, Amgen, Caterpillar, AMD, GM, Electronic Arts, Spotify ou Snap doivent dévoiler leurs comptes aujourd'hui.Dans l'actualité des sociétés, Technip Energies indique avoir remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) pour le plus grand projet d'hydrogène bas-carbone au monde pour ExxonMobil à Baytown, dans l'Etat américain du Texas.

Wavestone affiche à l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 376,2 millions d'euros, en hausse de 11%, dont +5% à périmètre et change constants (avec un effet jour de -1%).Orange annonce la nomination de Jean-François Fallacher en tant que directeur général d'Orange France à partir du 3 avril prochain. Il remplacera Fabienne Dulac, qui après huit ans à la tête d'Orange France, restera néanmoins au sein du comité exécutif.