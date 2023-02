Pré-clôture CAC40: marchés en mode 'FOMO' tous azimuts, achats paniques

publié le 02/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (+1,5%) repart comme une balle à la hausse après le communiqué de la BCE qui confirme une hausse de 50Pts du taux directeur (à 3,00%) et la probable répétition de ce scénario en mars (3,5%).Les marchés jouent 'le fait accompli' et le CAC40 grimpe vers 7180 points, notamment tirée par Dassault (+12,5%), Publicis (+6,6%), et Capgemini (+6,5%).

Le CAC40 'global return' inscrit à 21.080Pts un nouveau record absolu (oui historique, avec des conditions économiques -dont des taux d'intérêts nettement plus élevés- et géopolitiques notoirement moins favorables que le 5 janvier 2022, date du précédent record). L'Euro-Stoxx50 s'envole de +1,6% pour établir un nouveau zénith annuel à 4.245, dans le sillage d'un DAX en pleine incandescence avec +2% à 15.

500 et qui engrange +31% en 4 mois jour pour jour, une des plus fortes hausses de l'histoire, et de très loin la plus forte lors d'un cycle de hausse des taux... et c'est du jamais vu quand la croissance tombe à zéro dans l'intervalle.On a vraiment la sensation d'un basculement en mode 'FOMO' : les investisseurs courent littéralement après le papier, pris de court par une hausse qu'ils n'ont pas vu venir.Donc techniquement, c'est de 'l'achat panique', tout le monde l'a bien compris, mais sur le fond, qu'est-ce qui justifie de payer le CAC 40 'GR' plus cher que le 5 janvier 2022 ?A Wall Street, au lendemain d'une envolée de +2%, le Nasdaq fuse de +3% supplémentaires à la hausse (soit +16,2% depuis le 1er janvier, ce sont les meilleurs 5 premières semaines calendaires d'une année boursière de l'histoire) dans le sillage de META qui explose de +25%, Amazon flambant de +6%, Tesla de +8%.

La BCE vient donc à son tour rassurer les marchés (elle n'use pas d'un ton trop agressif) qui avaient été confortés dans leur scénario de reflux de l'inflations (Jerome Powell a prononcé le mot 'désinflation').La Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de seulement 25 points de base hier soir, adoptant une approche moins agressive dans son combat contre l'inflation... et lorsqu'elle prétend que les taux ne rebaisseront pas avant fin 2023, manifestement, Wall Street -euphorique- ne la croit pas et continue de parier sur un 'pivot' au cours du second semestre 2023.Le marché n'entend que ce qu'il veut entendre (les prix sont une 'dynamique de décrue') et occulte la promesse de nouveaux relèvements de taux cette année (au moins 2, ce qui portera les Fed Funds à 5,00/5,25%), sans jamais manifester la volonté de mettre fin à son cycle de resserrement monétaire dans l'immédiat.Les chiffres du jour sont largement éclipsés par les messages jugés 'dovish' des banques centrales : les commandes à l'industrie américaine ont rebondi moins fortement que prévu en décembre, confirmant l'accès de faiblesse actuel du secteur manufacturier, a annoncé jeudi le Département du Commerce.

Après un repli de 1,9% au mois de novembre, les commandes industrielles se sont redressées de 1,8% (contre +2,3% attendu) grâce à la demande pour les équipements de transport et dans une moindre mesure pour les matériels minier, électrique et télécoms.Dans le détail, les commandes de matériels de transport ont grimpé de 16,9% en décembre, à la faveur d'une envolée des commandes d'avions civils et de composants pour aéronefs.Les commandes de biens d'équipement hors transport, considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, s'inscrivent en revanche en repli de 1,2% au mois de décembre.la productivité non-agricole a augmenté de 3% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2022 en rythme annualisé, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 1,4% au trimestre précédent.Ce gain sensible traduit une hausse de 3,5% de la production alors que le nombre d'heures travaillées n'a augmenté que de 0,5%. Compte tenu d'une progression de 4,1% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,1%.Le marché du travail continue de faire preuve d'une vigueur déconcertante : les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 3.

000 lors de la semaine du 23 janvier, s'établissant à 183.000 selon le Département du Travail (un plancher de 50 ans !).Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 5750 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 191 750.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 11 000 pour atteindre 1.655.000 lors de la semaine du 16 janvier, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.Les T-Bonds US se détendent de -6Pts vers 3,34%, en Europe, c'est un véritable basculement dans l'euphorie qui s'opère avec des OAT qui effacent 28Pts de rendement à 2,485%, les Bunds affichent -25Pts à 2,041%... et le record c'est pour les BTP italiens avec -45Pts à 3,84%: tout se passe comme si la BCE avait en fait annoncé que la hausse des taux s'arrêterait dès aujourd'hui et que son objectif était atteint : il y aurait au mieux 0 hausse de taux en mars, voir au pire 0,25%, et puis plus rien.La journée s'annonce aussi particulièrement chargée du point de vue des résultats avec les publications attendues d'ABB, Eli Lilly, Merck, Roche, Shell, Honeywell, Santander, Ferrari, Infineon au programme du jour.

Ce soir après la clôture des marchés américains, ce sont les géants technologiques américains Apple, Alphabet, Amazon.com qui se plieront à leur tour à l'exercice.Face a cet agenda chargé, le menu s'annonce moins lourd du côté de la macroéconomie, même si les intervenants prendront connaissance, cet après-midi aux Etats-Unis, des chiffres des inscriptions aux allocations chômage, de la productivité au quatrième trimestre et des commandes à l'industrie. Dans l'actualité des sociétés, Publicis Groupe dévoile au titre de 2022, un BNPA courant en hausse de 26% à 6,35 euros, et un free cash-flow de 1,7 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle améliorée de 50 points de base à 18% pour un revenu net en hausse de 20% à près de 12,6 milliards.Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à TotalEnergies en vue de développer un réseau de stations hydrogène pour les poids lourds en Europe.TotalEnergies annonce avoir décidé d'augmenter de 15% pour 2022, par rapport à 2021, le budget des bonus des salariés non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise), ainsi que le budget des parts variables des cadres en France.Dassault Systèmes publie pour 2022, une croissance de 19% de son BNPA non-IFRS à 1,13 euro, avec une marge opérationnelle non-IFRS en retrait de 0,9 point à 33,4%, mais un chiffre d'affaires de près de 5,67 milliards d'euros, en hausse de 9% hors effets de changes.

