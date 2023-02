Fermeture CAC40: en nette hausse, les 7200 pts en ligne de mire

publié le 02/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain de 1,26%, à 7166 points, notamment tirée par Dassault Systèmes qui s'arroge près de 12.4% après la publication de ses résultats (voir plus bas), Capgemini (+6.5%) ou encore Publicis (+6.

4%). Point d'orgue de la journée, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et indique prévoir une hausse de même ampleur lors de sa réunion de mars, 'compte tenu des tensions inflationnistes sous-jacentes'.

Pour l'heure, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 3,00%, 3,25% et 2,50%, avec effet au 8 février.Outre-Atlantique, la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt de seulement 25 points de base hier soir, adoptant une approche moins agressive dans son combat contre l'inflation.

A Wall Street justement, au lendemain d'une envolée de +2%, le Nasdaq fuse de +3% supplémentaires à la hausse (soit +16,2% depuis le 1er janvier) bien aidé par l'explosion de Meta (+25%), la flambée d'Amazon (+5.8%) ou le bond de Tesla (+7%).Sur le front des statistiques, les commandes à l'industrie américaine ont rebondi moins fortement que prévu en décembre, confirmant l'accès de faiblesse actuel du secteur manufacturier, a annoncé jeudi le Département du Commerce.

Après un repli de 1,9% au mois de novembre, les commandes industrielles se sont redressées de 1,8% (contre +2,3attendu) aux Etats-Unis grâce à la demande pour les équipements de transport et, dans une moindre mesure, pour les matériels minier, électrique et télécoms.Dans le détail, les commandes de matériels de transport ont grimpé de 16,9% en décembre, à la faveur d'une envolée des commandes d'avions civils et de composants pour aéronefs.Les commandes de biens d'équipement hors transport, considérées comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, s'inscrivent en revanche en repli de 1,2% au mois de décembre.

Par ailleurs, la productivité non-agricole a augmenté de 3% aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2022 en rythme annualisé, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 1,4% au trimestre précédent.Ce gain sensible traduit une hausse de 3,5% de la production alors que le nombre d'heures travaillées n'a augmenté que de 0,5%. Compte tenu d'une progression de 4,1% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,1%.Le marché du travail continue de faire preuve d'une vigueur déconcertante : les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 3.000 lors de la semaine du 23 janvier, s'établissant à 183.

000 selon le Département du Travail.Par ailleurs, la moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un recul de 5750 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 191 750.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 11 000 pour atteindre 1.655.000 lors de la semaine du 16 janvier, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.Les T-Bonds US se détendent de -6Pts vers 3,34%, en Europe, c'est un véritable basculement dans l'euphorie qui s'opère avec des OAT qui effacent 28Pts de rendement à 2,485%, les Bunds affichent -25Pts à 2,041%.

.. et le record pour les BTP italiens avec -45Pts à 3,84%.Le rendement du '2 ans' français reflue de 2,74% à 2,51%, le '1 an' efface -11Pts à 2,627%... alors que la BCE a promis des taux à 3,50% d'ici 6 semaines.La journée a également été ponctuée par de nombreuses publications trimestrielles, à l'instar d'ABB, Eli Lilly, Merck, Roche, Shell, Honeywell, Santander, Ferrari, Infineon, tandis que les US comme Apple, Alphabet, Amazon.com se plieront à l'exercice dans la soirée.Dans l'actualité des sociétés, Publicis Groupe dévoile au titre de 2022, un BNPA courant en hausse de 26% à 6,35 euros, et un free cash-flow de 1,7 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle améliorée de 50 points de base à 18% pour un revenu net en hausse de 20% à près de 12,6 milliards.

Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à TotalEnergies en vue de développer un réseau de stations hydrogène pour les poids lourds en Europe.TotalEnergies annonce avoir décidé d'augmenter de 15% pour 2022, par rapport à 2021, le budget des bonus des salariés non-cadres (ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise), ainsi que le budget des parts variables des cadres en France.Dassault Systèmes (+12.4%) publie pour 2022, une croissance de 19% de son BNPA non-IFRS à 1,13 euro, avec une marge opérationnelle non-IFRS en retrait de 0,9 point à 33,4%, mais un chiffre d'affaires de près de 5,67 milliards d'euros, en hausse de 9% hors effets de changes.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.