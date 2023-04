Pré-ouverture CAC 40: regain d'optimisme sur la croissance avec la Chine

publié le 18/04/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi matin suite à la parution d'un indicateur chinois encourageant, venu apaiser les craintes d'une récession mondiale.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - progresse de neuf points à 7511,5 points, annonçant un timide rebond après le recul limité (-0,3%) de la veille.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 4,5% en glissement annuel au premier trimestre 2023, selon des données publiées mardi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).En base mensuelle, l'économie chinoise a signé une croissance de 2,2% au cours des trois premiers mois de l'année, là où les analystes n'attendaient qu'une progression de 2%.'L'économie nationale de la Chine a observé un bon départ cette année', s'est félicité Fu Linghui, le porte-parole du BES, lors d'une conférence de presse.

Ces chiffres suggèrent que l'économie chinoise se porte mieux après avoir longtemps pâti des mesures de confinement dans le pays, essentiellement sous l'impulsion du rebond de la consommation des ménages, réagissent ce matin les équipes de Danske Bank.L'annonce d'une croissance chinoise supérieure aux attentes est surtout de nature à calmer les inquiétudes des investisseurs autour du ralentissement de la croissance.Autre facteur de soutien, le rebond en vue des Bourses européennes s'inscrit dans le sillage du redressement opéré lundi par Wall Street, où le Dow Jones a fini sur des gains d'environ 0,3%, tout comme le Nasdaq.

La tendance à New York été soutenue par les valeurs défensives, à commencer par l'immobilier qui s'adjugeait plus de 2,2% au coup de cloche final dans un contexte de remontée des rendements obligataires.Petit motif de soulagement, le taux des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 3,59% ce matinMalgré la détérioration continue de l'obligataire depuis quatre semaines, les marchés boursiers restent portés par un optimisme grandissant autour du scénario d'un 'atterrissage en douceur', qui verrait l'inflation refluer sans pour autant se traduire par une entrée en récession.Un scénario conforté hier par le spectaculaire rebond de l'indice 'Empire State' mesurant l'activité dans le secteur manufacturier dans la région de New York, ressorti à +10,8 en avril contre -24,6 en mars.

Pour ce qui concerne l'agenda économique du jour, les investisseurs suivront dans la matinée l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, attendu en amélioration au mois d'avril.Toujours sur le plan macroéconomique, les intervenants prendront connaissance, en début d'après-midi, des chiffres des permis de construire et des mises en chantier aux Etats-Unis, qui avaient fortement rebondi en février.Les investisseurs garderont, en outre, les yeux rivés sur les résultats d'entreprises, avec les publications d'Ericsson puis de Johnson & Johnson,, Goldman Sachs et Bank of America, qui précéderont les comptes de Netflix attendus ce soir.Les bénéfices trimestriels des sociétés vont être surveillés de près afin de savoir si leurs perspectives ne souffrent pas trop des incertitudes de plus en plus présentes sur la vigueur de l'économie.

