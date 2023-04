Mi-séance CAC40: recule sous 7.500, plusieurs trimestriels sanctionnés

publié le 26/04/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède plus de 1,1% vers 7.445, autour des 7480 points, notamment pénalisée par le lourd recul de Teleperformance qui cède près de -15% (voir ci-dessous) et de Dassault Systèmes (-7%).L'Euro-Stoxx50 ne s'en tire pas mieux avec -1% à 4.

333, Amsterdam chute de -1,3%, Francfort freine le repli global avec -0,7%.Depuis le début de la semaine, les séances sont ponctuées par la publication d'une avalanche de résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique, des résultats qui ne semblent pas inciter les investisseurs à pousser l'indice parisien plus haut après la série de records établis ces derniers jours.

Plusieurs valeurs du CAC 40, comme Danone, Eurofins, Kering, Orange, Safran et Teleperformance, ont publié leurs chiffres d'activité du premier trimestre.D'autres ténors européens de la trempe de Beiersdorf, KPN, Roche ou encore Credit Suisse ont également dévoilé leurs comptes hier soir ou ce matin.Les commandes de biens durables US du mois de mars ressortent en hausse de +3,2% au lieu de +0,5 à +0,7% anticipé, les commandes d'aéronautique grimpent de plus de 10% : si on les retranche, les commandes 'hors transport' ne progressent que de +0,3%.

Le déficit commercial US se contracte de -8,1% à 84,6Mds en mars grâce à la hausse des exportations de matériel militaire.En France, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A baisse de 1,3 % en France métropolitaine (-35 600) ce trimestre et de 5,8 % sur un an selon Dares. Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A,B,C est en repli de 0,4 % ce trimestre (-19 000) et de 3,0 % sur un an.En moyenne au 1er trimestre 2023, en France métropolitaine, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 089 600.

Parmi elles, 2 801 400 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2 288 100 exercent une activité réduite (catégories B, C).En France (y compris les départements-régions d'outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 3 016 000 pour la catégorie A selon Dares. Il diminue de 1,2 % sur le trimestre (-5,9 % sur un an). Pour les catégories A, B, C ce nombre s'établit à 5 369 300. Il diminue de 0,4 % sur ce trimestre et de 3,0 % sur un an.Les marchés obligataires se stabilisent après leur embellie de la veille: les OAT et les Bunds se dégradent à la marge, de +1 à +1,5Pt de base.

Outre-Atlantique, les T-Bonds évoluent en léger repli avec un rendement qui remonte de 3,398% vers 3,4154%.Cela ne 'fait pas une différence' avec la zone Euro, mais le Dollar décroche de -0,5% (Dollar Index à 101,35) et de -0,8% face à l'Euro vers 1,1060.Sur le marché pétrolier, les cours du brut reculent encore, de -1% sur le 'Brent' coté à Londres (vers 80$) avant la publication, en milieu d'après-midi, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.Le compartiment obligataire continue pour sa part de bénéficier de son statut de valeur refuge, avec un reflux du rendement des Treasuries à dix ans sous le seuil de 3,40%.

En dehors des nombreuses publications de résultats, les acteurs de marché seront attentifs, en début d'après-midi à la publication des commandes de biens durables aux Etats-Unis.Avec une confiance industrielle qui apparaît en berne, la tendance des nouvelles commandes américaines devrait s'orienter de plus en plus à la baisse au cours des prochains mois. Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance a publié hier soir un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 1,9% à périmètre et changes constants (incluant l'impact de la disparition de la contribution des contrats Covid pour 131 millions d'euros).

Ce matin, le groupe a également annoncé vouloir racheter pour trois milliards d'euros le groupe luxembourgeois Majorel, un spécialiste de la gestion de l'expérience client.Toujours hier soir, le groupe Carrefour publie un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 12,3% en comparable par rapport au 1er trimestre 2022. Ce matin, l'éditeur de logiciels d'entreprise Dassault Systèmes (-7%) publie au titre du premier trimestre 2023, en données non-IFRS, un BNPA en hausse de 1% à 0,28 euro, et une marge opérationnelle de 31%, contre 35% sur la même période de l'année précédente.Kering qui a dévoilé une faible hausse de +1% de son CA (même score pour Gucci) recule de -3%.

Safran a dévoilé un chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre 2023 en progression de 29,4%, pour s'établir à 5,27 milliards d'euros, dont une croissance de 24,7% sur une base organique.Nexans décroche de -7% après publication d'un C.A en hausse de seulement 2%, avec des perspectives plus incertaines selon la direction (qui maintient cependant ses objectifs).Enfin, Danone publie un chiffre d'affaires trimestriel de 6,96 milliards d'euros, en progression de 11,6% en données publiées et de 10,5% en comparable, avec un effet prix de +10,3% et un effet volume/mix de +0,2%.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.