Pré-clôture CAC40: repasse dans le vert, la detente des taux aide un peu

publié le 11/05/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,1%) refait surface après un passage à vide vers 15H45.Le CAC40 avait effacé la totalité de ses gains initiaux (+1% à 7.436) et basculé dans le rouge : le CAC reculait de -0,4% vers 7.335.Wall Street recule de -0,5% à -0,8%, la aussi, les pertes se réduisent.

Les indices US reculent dans le sillage des banques régionales qui reculent lourdement (avec -30% sur PacWest, -5% sur plusieurs banque régionales moyennes de type Western Alliance, -3% sur des 'grosses' comme Zions, Regions Financial...).L'Euro-Stoxx50 ne perd plus que -0,2% après la publication d'indicateurs économiques de 1er plan aux Etats Unis.

Les prix à la production US se sont accrus de seulement 0,2% en avril par rapport au mois précédent, en données brutes tout comme hors alimentation, énergie et services commerciaux.Sur les douze derniers mois toutefois, la hausse des prix producteurs a ralenti en avril à 2,3% en données brutes et à 3,4% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 2,7% et 3,7% observés au mois de mars selon le Département du Travail.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement augmenté (+22.000) la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail.Elles se sont établies à 264.000 lors de la semaine du 6 mai: il s'agit de leur niveau le plus élevés depuis octobre 2021.La moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail, a elle aussi augmenté, de 6000 à 245.250.Les investisseurs ne se réjouissent pas du recul de l'inflation aux Etats Unis qui contient pourtant la promesse d'une attitude plus conciliante de la part de la Fed.

'Les marchés d'actions se sont retournés à la baisse avec la montée des inquiétudes autour d'une prochaine récession', explique le broker.Des failles continuent d'apparaître au sein du secteur bancaire américain, ce qui renforce - d'après les analystes - le risque d'une récession dans la seconde partie de l'année.Outre-Manche, la BoE annonce une nouvelle hausse de 25 points de base à 4,50 points de pourcentage.Si l'économie britannique a échappé à la récession cet hiver, l'inflation ne cesse de surprendre à la hausse, ce qui signifie que la BoE n'est toujours pas en position de justifier l'arrêt du cycle de hausse des taux.

Les marchés obligataires saluent en 866%. En Europe, les OAT se détendent de -9Pts à 2,788%, les Bunds de -8Pts à 2,2150%, et hors zone Euro, les 'Gilts' effacent -6Pts à 3,7420%.Du coté des valeurs, Engie a dévoilé ce matin au titre des trois premiers mois de 2023, un EBIT hors nucléaire de 3,8 milliards d'euros, en croissance de 29,8% en brut et de 28,8% en organique, 'essentiellement lié à GEMS (Global Energy Management & Sales) et aux renouvelables'. Le chiffre d'affaires s'élève à 29,2 milliards d'euros, en hausse de 14% en brut et 14,2% en organique.Eutelsat affiche un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2022-23 de 272 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur une base publiée et de 7,5% sur une base comparable, une performance en ligne avec les attentes de l'opérateur de satellites.

Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.