Pré-clôture CAC40: le bon cap initial perdu dès 14H, et plus rien depuis

publié le 15/05/2023

(CercleFinance.com) - Tout s'est figé dès 14H45 et le CAC40 n'a quasiment plus évolué après avoir reperdu ses gains initiaux : de +0,4% à 7.455Pts...le CAC40 a constammant évolué entre 0,00% et -0,1%, l'Euro-Stoxx50 et le DAX s'effritant de -0,1 à -0,2%.Ambiance identique à Wall Street qui ne trouve pas de direction : les 3 indice phares s'effritent d'environ -0,005% à -0,1% après 2 heures de cotation.

Les investisseurs ont manifestement prix un petit coup au moral avec la publication de l'indice 'Empire State' (qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York) : l'indice retombe lourdement en zone de contraction en mai, plongent de +10,8 vers -31,8 pour le mois en cours (ce n'est évidemment pas lié à des conditions météo hivernales qui peuvent parfois paralyser l'industrie durant quelques jours).

Les Etats Unis ne sont donc pas un cas isolé (de ralentissement) puisque la production industrielle CVS chute de -4,1% dans la zone euro et de 3,6% dans l'UE, selon Eurostat. En brusque coup d'arrêt après une reprise de 1,5% dans la zone euro (en février) et de 1,4% dans l'UE.Dans la zone euro en mars, la production des biens d'investissement a plongé de 15,4% et celle des biens intermédiaires a reculé de 1,8%, tandis que la production de biens de consommation durables a augmenté de 2,8%.

Par rapport au même mois de 2022, la production industrielle a diminué de 1,4% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE en mars dernier, après des variations annuelles de respectivement +2% et +2,1% enregistrées en février.ceci n'est qu'un hors d'oeuvre car de nombreuses données sont en effet attendues cette semaine en Europe, telles que la nouvelle estimation du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'indice ZEW en Allemagne ou encore le taux de chômage en France.'Rien n'indique encore que la remarquable amélioration du marché du travail français s'inverse.

Mais nous soupçonnons que ce sera le cas plus tard cette année lorsque le resserrement de la politique monétaire entrera en vigueur', prévient Capital Economics. Aux Etats-Unis aussi le calendrier de la semaine s'annonce riche, avec les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour avril, dans les jours à venir.Sur le front obligataire, les rendements se retendent légèrement de 3,5Pts sur les OAT et les Bunds (2,885% et 2,31%), de seulement +2Pts sur les Bonos et les BTP italiens, de +4Pts sur les T-Bonds US à n3,503%, malgré le mauvais chiffre du jour.

Dans l'actualité des valeurs, AXA (+2,5%) affiche au titre du premier trimestre 2023, des revenus en hausse de 1% en comparable, à 31,8 milliards d'euros, dont des primes en croissance en assurance dommages des entreprises et des particuliers, ainsi qu'en prévoyance.Worldline annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié réservé aux adhérents du plan d'épargne du groupe 'Boost 2023', dont la période de souscription est prévue du 15 mai au 2 juin, et le règlement-livraison, le 19 juillet.Eiffage a remporté, en groupement avec le cabinet d'architectes LA/BA, le marché global de performance portant sur la reconstruction du technicentre de maintenance Transilien du RER D et de la ligne R ' Villeneuve Demain ', situé à VilleneuveSaint-Georges.

D'un montant global de 452 millions d'euros, financé à 100 % par Île-de France Mobilités, ce marché a été attribué par SNCF Voyageurs.TotalEnergies et ses partenaires annoncent avoir signé aujourd'hui les contrats de partage de production des blocs 6 et 8 avec Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), la compagnie nationale du Suriname.