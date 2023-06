Ouverture CAC40: reste en vert, s'approche des 7400 points

publié le 30/06/2023

(CercleFinance.com) - Orientée à la hausse depuis le début de semaine, la bourse de Paris confirme cette dynamique ce matin et gagne près de 0,7%, autour des 7370 points, alors que les investisseurs sont dans l'attente d'une rafale d'indicateurs économiques susceptibles d'influencer les prochaines décisions de politique monétaire des banques centrales.

En effet, cette séance - la dernière du mois, du trimestre et du semestre - sera rythmée par toute une série de publications macroéconomiques, à commencer par les premiers chiffres de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juin.Les investisseurs seront aussi très attentifs, en début d'après-midi, à la parution de l'indice des prix 'core PCE' aux Etats-Unis, qui constitue l'indicateur d'inflation privilégié de la Réserve fédérale.

'Le FOMC va-t-il céder et ramener les rendements des emprunts d'État américains à des niveaux qui ont provoqué des tensions importantes dans les bilans des banques régionales, ou va-t-il attendre de voir si les freins à la croissance en place ont l'effet souhaité?', s'interroge-t-on chez Muzinich & Co.Toujours sur le front des statistiques, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois montre que sur un an, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,5% en juin, marquant ainsi un ralentissement sensible après un taux de +5,1% observé le mois précédent.

Cette nouvelle baisse du taux d'inflation serait due au repli des prix de l'énergie (notamment lié à la nouvelle baisse sur un an des prix des produits pétroliers) et au ralentissement des prix de l'alimentation. Par ailleurs, en mai 2023, toujours dans l'Hexagone, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,5% sur un mois en volume, après une baisse de 0,8% en avril (révisé de +0,2 point par rapport à l'estimation initiale), selon les données CVS-CJO de l'Insee.Ce rebond s'explique principalement par une consommation plus importante d'énergie (+2,2%), mais la consommation alimentaire est également en hausse de 0,3%, alors que celle de biens fabriqués ressort en légère baisse (‑0,2%).

Dans l'actualité des valeurs françaises, Sodexo affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre de son exercice 2023 de 6,03 milliards d'euros, en hausse de 9,1%, avec une croissance interne de 10,5% mais des effets de changes et de périmètre légèrement négatifs. Engie annonce revoir à la hausse son objectif de résultat net récurrent part du groupe pour l'année 2023 à un niveau maintenant compris entre 4,7 et 5,3 milliards d'euros, et non plus 'dans la moitié haute de la fourchette de 3,4 à quatre milliards'.Stellantis a annoncé vendredi qu'il allait investir dans la société australo-norvégienne Kuniko afin de sécuriser son approvisionnement en sulfate de nickel et de cobalt à faible teneur en carbone.Enfin, le titre Genfit grimpe de plus de 20% vendredi et prend la tête du marché parisien dans les premiers échanges suite à la publication des résultats encourageants d'une étude clinique de phase III.

