Fermeture CAC40: en forte hausse, s'approche des 7500 points

publié le 27/07/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge 2,05%, à 7465 points, effaçant ainsi largement ses pertes de la veille (-1,3%). L'indice parisien est notamment porté par STMicro (+8,9%), Stellantis (+5,2%) ou encore Worldline (+4,9%).Hier soir, la Fed a sans surprise relevé ses taux directeurs d'un quart de point.

Il s'agissait du onzième relèvement en l'espace d'un an et demi. La banque centrale a par ailleurs laissé la porte ouverte à de futurs tours de vis, bien que les taux soient déjà au plus haut depuis mai 2001.'La Fed s'est gardée la possibilité de procéder à de nouvelles hausses de taux, mais toute déclaration allant dans le sens contraire aurait constitué une surprise', jugent les équipes de Commerzbank.

'Nous pensons que l'économie comme l'inflation vont ralentir dans les mois qui viennent, ce qui signifie que nous avons atteint le plafond en termes de taux d'intérêt', poursuivent les analystes.En Europe, pas de surprises non plus du côté de la BCE avec une hausse annoncé aujourd'hui de +25Pts à 3,75% et la préparation des esprits à un nouveau tour de vis mi-septembre, vers 4,00%.La BCE juge que 'la conjoncture économique européenne se dégrade et que les perspectives sont incertaines' : il n'en fallait pas plus pour entretenir l'espoir que face à un risque de récession, la BCE ne change son fusil d'épaule sur les taux (tout comme la FED, d'après les attentes de Wall Street).

Sur le front des statistiques, les commandes de biens d'équipement ont augmenté bien plus que prévu en juin aux Etats-Unis (+4,7% après +2% en juin) témoignant de la vigueur persistante de l'économie américaine.Le Département du Commerce précise que hors transports (majoritairement l'aéronautique), un indicateur considéré comme un bon baromètre des projets d'investissement des entreprises, les commandes de biens durables n'ont toutefois augmenté que de 0,6% le mois passé.A lui seul, le secteur de l'aéronautique civile affiche un bond de 69,4%, Boeing ayant précédemment indiqué avoir reçu 288 commandes nettes d'avions en juin, contre seulement 63 en mai, notamment grâce à la tenue du salon du Bourget.

Le marché du travail continue de surprendre par sa vigueur : le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a reculé de 7 000 lors de la semaine du 17 juillet, ressortant à 221 000 selon le Département du Travail.La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse quant à elle apparaître un recul de 3750 du nombre d'inscriptions par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 233 750.Sur les marchés la journée avait bien commencé dans l'Eurozone, les rendements se détendaient nettement avec -5Pts sur les OAT et les Bunds à 2,964 et 2,406% respectivement mais tous les gains sont effacés et c'est le retour sur les niveaux de la veille à 3,01 et 2,455% et les T-Bonds US se dégradent de +10Pts à 3,953%.

Il en résulte une forte décrue de l'Euro face au billet vert, à 1,10$ (-0,8%).La cote européenne est animée en outre par une impressionnante série de publications de résultats, qui vont eux aussi avoir un effet sur la tendance boursière.En France, Air Liquide publie un BPA en progression de 32% au titre du premier semestre 2023, à 3,30 euros, avec une marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) de 17,7%, en forte amélioration de 80 points de base hors effet énergie.TotalEnergies publie un résultat net ajusté de 4 956 M$ au 2ème trimestre 2023 contre 6 541 M$ au 1er trimestre 2023. Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 1,99 $ au 2ème trimestre 2023 contre 2,61 $ au 1er trimestre 2023 et de 4,61 $ au 1er semestre 2023 contre 7,14 $ un an plus tôt.Renault Group publie un résultat net part du groupe de 2,09 milliards d'euros (soit 7,70 euros par action) pour le premier semestre 2023 et une marge opérationnelle record de 7,6%, en progression de trois points (dont 6,2% pour l'automobile, en hausse de 4,1 points).

JCDecaux publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net part du groupe de 37,8 millions d'euros, en hausse de 422,4%, et un résultat d'exploitation ajusté avant charges de dépréciation, de 12,5 millions, en hausse de 170%.Enfin, Spie annonce que sa production consolidée s'est établie à 4 114,0 millions d'euros au premier semestre 2023, en hausse de +9,6 % par rapport au premier semestre 2022.