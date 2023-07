Ouverture CAC40: se rapproche doucement des 7500 points

publié le 31/07/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,2% ce matin, autour des 7495 points, après avoir bouclé une semaine positive vendredi dernier, à la faveur de solides résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques rassurants.L'évolution récente de la situation économique, qui accrédite la thèse d'un atterrissage en douceur de la croissance, semble avoir soulagé les investisseurs.

Un début de saison des résultats plutôt réussi est également venu raviver l'appétit pour le risque, tout comme le discours sans grande surprise tenu par les grandes banques centrales la semaine dernière.D'après FactSet, 80% des sociétés du S&P 500 ont jusqu'ici fait mieux que prévu au niveau de leurs bénéfices, une performance qui se situe bien au-delà des moyennes historiques à cinq ans (77%) et 10 ans (73%).

Les marchés s'apprêtent à connaître une nouvelle semaine dense sur le front des résultats d'entreprises, avec les publications de nombreux poids lourds de la cote, tels qu'Amazon et Apple.Quelques ténors européens dont adidas, BMW, bp, Ferrari ou encore Merck KGaA dévoileront aussi leurs comptes trimestriels au cours des jours qui viennent.A cette actualité chargée s'ajoutera l'annonce, jeudi, des décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE)Sur le front macroéconomique, la semaine sera essentiellement dominée par la publication, vendredi, des derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

Dès aujourd'hui, les investisseurs suivront avec attention la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de juillet, ainsi que le premier chiffre de la croissance économique dans la région sur le deuxième trimestre.L'avance des marchés boursiers semble toutefois rester à la merci des tensions sur l'obligataire.La semaine écoulée a été négative pour les taux européens et elle s'est achevée par une nouvelle dégradation des Bunds allemands et des OAT françaises.Dans l'actualité des sociétés françaises, à la suite de leur entrée en négociations exclusives annoncée en avril dernier, Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord engageant, précisant les contours de leur projet de partenariat dans les services monétiques aux commerçants.

Eurazeo a conclu avec le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone un accord de financement visant à soutenir la croissance du groupe Premium, un courtier en produits d'épargne et retraite dont il est l'actionnaire majoritaire.Wendel indique avoir signé un accord en vue de la cession de Constantia Flexibles, un des leaders mondiaux du marché de l'emballage flexible pour la grande consommation et les pharmaceutiques, à une filiale de One Rock Capital Partners.A l'occasion de sa publication semestrielle, Legrand annonce relever ses objectifs 2023 pour viser désormais une croissance de ses ventes hors effet de change et impacts de la Russie comprise entre +5 et +8% (contre +2 et +6% précédemment).