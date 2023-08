Ouverture CAC40: s'approche des 7200pts, la dégringolade se poursuit

publié le 03/08/2023

(CercleFinance.com) - La phase de consolidation se poursuit à Paris où le CAC40 cède plus de 1% ce matin, autour des 7235 points, après avoir reculé de près de 2,5% au cours des séances de mardi et mercredi. Il faut dire que les statistiques parues ce matin n'aident pas.

Ainsi, dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale de la France s'est replié de 47,2 en juin à 46,6 en juillet, signalant une accélération de la contraction dans le secteur privé en juillet. Il s'agit d'ailleurs de la plus forte baisse de l'activité globale depuis novembre 2020.

Le recul de l'activité a résulté d'une nouvelle détérioration de la demande (particulièrement marquée dans le secteur manufacturier), le volume global des nouvelles affaires ayant en effet enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis plus de deux ans et demi.Parallèlement, la croissance de l'emploi a ralenti et affiché son plus faible rythme de l'année 2023 tandis que la confiance des entreprises s'est améliorée par rapport au creux de trente-deux mois enregistré en juin.

Par ailleurs, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est enfoncé sous la barre des 50 du sans changement, passant de 49,9 en juin à 48,6 en juillet signalant la plus forte contraction de l'activité globale de la zone depuis novembre 2022.La faiblesse du secteur manufacturier a fortement pesé sur les performances économiques globales de la région, tandis que la croissance de l'activité des prestataires de services a de nouveau ralenti, affichant en juillet un niveau proche de la stagnation.

'Dans un tel contexte, le ralentissement seulement modeste de l'inflation par rapport à juin ne manquera pas d'inquiéter la Banque centrale européenne', commente Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank. Les marchés sont désormais dans l'attente de la décision de la Bank of England qui doit annoncer aujourd'hui ses décisions quant à sa politique monétaire. Saison des résultats oblige, les investisseurs suivront également de nombreux trimestriels de sociétés, parmi lesquels ceux d'Apple et Amazon attendus ce soir après la clôture de Wall Street.

Le début de journée s'avère déjà chargé de ce côté-là en Europe avec les publications, entre autres, d'adidas, AB InBev, AXA, Infineon, Merck KGaA ou Société Générale.Dernier rendez-vous important de la semaine, le Département du Travail publiera, demain, son rapport mensuel sur les créations d'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juillet.Notons qu'hier, la dégradation de la note de la dette américaine par Fitch n'a pas tout à fait provoqué la même douche froide qu'en 2011, quand Standard & Poors avait abaissé sa notation.Mais cette décision a incontestablement indisposé le marché obligataire, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui campe désormais solidement au-dessus des 4%.

Pour beaucoup de gérants, les marchés d'actions sont devenus surévalués après leur forte hausse depuis le début de l'année, certains évoquant même une 'complaisance' croissante de la part des investisseurs.Dans l'actualité des sociétés tricolores, le Groupe BPCE a annoncé hier soir un recul de 7% de son produit net bancaire au 1er semestre, à 11,3 milliards d'euros, tandis que le résultat net part du groupe s'établit à 1,5 milliard d'euros (-22%).La compagnie d'assurances AXA a publié ce matin au titre de son premier semestre 2022 un résultat opérationnel de 4,1 milliards d'euros (1,79 euro par action), en hausse de 5%, la mettant 'en bonne voie pour atteindre son objectif de 2023 de dépasser 7,5 milliards d'euros'.

Véolia fait savoir que sur les six premiers mois de l'année, son résultat net courant part du groupe a atteint 662 millions d'euros, en augmentation de 18,7% à change constant, tandis que son EBITDA s'est établi à 3,16 milliards, en croissance de 8,2% à périmètre et change constants.TotalEnergies, Baker Hughes, Technip Energies, Azimut (à travers le fonds Azimut ELTIF - Infrastructure & Real Assets ESG) et d'autres investisseurs ont signé un accord préliminaire pour participer à une levée de fonds de Zhero Europe.Enfin, Crédit Agricole et Stellantis ont annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition commune des activités d'ALD et LeasePlan dans six pays européens.