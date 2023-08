Pré-clôture CAC40: toujours en rouge, les taux obligataires en tension

publié le 11/08/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 1,2%, autour des 7340 points, notamment pénalisée par les replis de Stellantis (-3,5%) et Teleperformance (-3,2%) ainsi que par la hausse des taux obligataires.Les investisseurs viennent de prendre connaissance d'une légère hausse des prix à la production aux Etats-Unis, ceux-ci s'étant légèrement accrus en juillet par rapport au mois précédent, de 0,3% en données brutes et de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juillet à 0,8% en données brutes et à 2,7% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 0,2% et 2,7% observés au mois de juin.Pour rappel, l'inflation américaine est ressortie hier à un niveau conforme, voire légèrement en-dessous des attentes en juillet.Sur le compartiment obligataire, les taux poursuivent leur envolée, le rendement des Treasuries à dix ans atteint 4,1% (+1 pt), l'obligation allemande à 10 ans dépasse les 2,60% (+3,4 pts) tandis que les OAT évoluent à 3,14% (+2,6 pts).

Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de faire l'acquisition du groupe luxembourgeois Majorel, une opération qu'il avait initialement dévoilée en avril dernier.Atos (-3,6%) poursuit sa séquence compliquée en Bourse ce vendredi suite à la décision de l'agence S&P Global Ratings de placer sa note sous surveillance avec implication négative.Genfit annonce la publication de nouvelles données montrant que la performance clinique de son NIS2+ était supérieure aux autres tests pour le diagnostic de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque chez les patients d'au moins 65 ans.

Enfin, Blue Solutions, filiale de batteries électriques du groupe Bolloré, annonce avoir conclu un contrat cadre avec le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB), organisation suisse privée à but non lucratif qui mène et soutient la R&D appliquée à l'industrie. Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.