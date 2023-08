Fermeture CAC40: en rouge, pénalisé par le compartiment obligataire

publié le 11/08/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un recul de 1,26%, à 7340 points, pénalisée par les nets reculs de Teleperformance (-4,2%), Stellantis (-3,4%), ou encore STMicro (-3%) ainsi que par le contexte de flambée des taux obligataires.

Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien se contente de grappiller 0,4% et signe une progression de près de 13,5% depuis le début de l'année. En cette période estivale, et alors que la saison des résultats touche à sa fin, les investisseurs ont prêté un oeil attentif à deux statistiques parues aujourd'hui aux Etats-Unis.

Les marchés ont ainsi pris connaissance de la légère augmentation des prix à la production outre-Atlantique, ceux-ci s'étant légèrement accrus en juillet par rapport au mois précédent, de 0,3% en données brutes et de 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux.Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juillet à 0,8% en données brutes et à 2,7% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 0,2% et 2,7% observés au mois de juin.

Par ailleurs, la moral des ménages américains s'est dégradé au mois d'août, à en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle menée par l'Université du Michigan.L'indice de confiance a reculé à 71,2 ce mois-ci, contre 71,6 le mois passé, alors que les économistes l'anticipaient en hausse autour de 72,6.Cette fin de semaine reste surtout marquée par la flambée des taux obligataires qui pénalise le marché actions. Les obligations d'État poursuivent ainsi leur envolée, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui atteint 4,15%, une obligation allemande à 10 ans à 2,62% et des OAT à 3,15%.

Cette hausse dessert logiquement le marché action, délaissé par les investisseurs à la recherche de rendements plus intéressants sur l'obligataire. Dans l'actualité des sociétés françaises, Teleperformance a annoncé vendredi le lancement de son offre publique d'achat en vue de faire l'acquisition du groupe luxembourgeois Majorel, une opération qu'il avait initialement dévoilée en avril dernier.Atos (-4,3%) poursuit sa séquence compliquée en Bourse ce vendredi suite à la décision de l'agence S&P Global Ratings de placer sa note sous surveillance avec implication négative.Genfit annonce la publication de nouvelles données montrant que la performance clinique de son NIS2+ était supérieure aux autres tests pour le diagnostic de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque chez les patients d'au moins 65 ans.

Enfin, Blue Solutions, filiale de batteries électriques du groupe Bolloré, annonce avoir conclu un contrat cadre avec le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB), organisation suisse privée à but non lucratif qui mène et soutient la R&D appliquée à l'industrie