Pré-ouverture Du vert en vue à Wall Street, rebond des Bourses européennes

publié le 21/08/2023

par CORENTIN CHAPPRON

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi, tandis que les Bourses européennes rebondissent à la mi-journée, ce alors que les rendements poursuivent leur remontée et que la banque centrale chinoise a déçu les attentes des marchés en n'assouplissant que modérément sa politique monétaire.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones s'octroyant 0,35%, tandis que le Standard & Poor's 500 avance de 0,47% et le Nasdaq de 0,62%. À Paris, le CAC 40 prend 1,13% à 7.244,87 points vers 10h35 GMT, contre une avancée de 0,65% pour le FTSE à Londres et de 0,67% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,81%, contre 0,95% pour l'EuroStoxx 50 et 0,71% pour le Stoxx 600.

Les rendements souverains ont repris leur hausse lundi, les marchés obligataires se positionnant avant la réunion de Jackson Hole, aux Etats-Unis, durant laquelle le président de la Réserve fédérale Jerome Powell évoquera les perspectives économiques.

La résistance de l'économie américaine, confirmée par une série d'indicateurs supérieurs aux attentes, pourrait justifier un nouveau resserrement des conditions monétaires.

Par ailleurs, la banque centrale chinoise a baissé le taux de son prêt à moyen terme de 10 points de base lundi, laissant le taux des prêts à cinq ans inchangé, alors que les analystes attendaient une baisse de 15 points de base des deux taux d'intérêts. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

Nvidia avance de plus de 2% en avant-Bourse avant la publication très attendue de ses résultats trimestriels mercredi. Le concepteur de puces Arm, propriété de SoftBank, va déposer lundi son dossier d'introduction en Bourse (IPO) sur le Nasdaq, selon plusieurs sources interrogées par Reuters. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE L'action du spécialiste des paiements en ligne Adyen poursuit sa dégringolade, en baisse de 4,98%, les analystes de Jefferies et Morgan Stanley ayant revu à la baisse leur recommandation. Worldline abandonne 0,33% dans le sillage de son concurrent. La progression des prix du pétrole soutient le secteur de l'énergie (+1,54%), qui affiche la plus forte progression sectorielle de l'indice Stoxx 600. Total et Engie affichent les meilleures performances du CAC 40, en hausse respectivement de 2,11% et 2,10%.

Le secteur de la santé avance de 1,03%, soutenu par Novo Nordisk qui progresse de 1,87% après un changement de recommandation de Morgan Stanley. TAUX

Les rendements obligataires progressent en Europe et aux Etats-Unis en amont de la réunion de Jackson Hole et sur fond d'anticipations de taux élevés pendant une période plus longue que prévu. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 4,9 pb à 4,3002%, proche de son plus haut depuis octobre, contre 3,5 pb à 4,9705% pour le deux ans. Le rendement du dix ans allemand grimpe de 4,6 pb à 2,666%, tandis que celui du taux à deux ans gagne 3,1 pb à 3,079%. CHANGES Le dollar consolide une partie de ses gains des dernières semaines et cède 0,06% face à un panier de devises de référence.

L'euro avance de 0,17% à 1,0891 dollar, tandis que la livre sterling recule de 0,08% à 1,2725 dollar. PETROLE Le pétrole progresse malgré le soutien plus faible que prévu de la Chine à son économie, grâce aux baisses de production mises en place par l'Arabie Saoudite et la Russie. Le Brent prend 0,96% à 85,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroit 1,11% à 82,15 dollars.

PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 AOÛT

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)