Pré-ouverture Hésitations à Wall Street avant une série d'indicateurs

publié le 29/08/2023

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mardi sur une note hésitante avant la publication d'indicateurs économiques clés qui incitent les investisseurs à la prudence. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones est stable à 34.564,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, fait du surplace à 4.434,36 points. Le Nasdaq Composite cède 0,10% soit 15,76 points, à 13.691,997. Les ouvertures de postes au mois de juillet et la confiance des consommateurs pour le mois d'août sont attendus pour 14h00 GMT, ces deux indicateurs permettant de jauger de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux. Les ouvertures de postes éclaireront sur le dynamisme du marché du travail qui résiste malgré le durcissement des conditions financières et constitue l'un des facteurs de l'inflation.

Le sentiment du consommateur, le principal moteur de l'économie américaine, donnera par ailleurs des indications sur la trajectoire de l'activité au second semestre. Le consensus table sur un déclin des offres d'emploi en juillet, et sur une légère dégradation du sentiment en août. Une surprise à la hausse pourrait raviver les craintes que la Réserve fédérale ne relève une nouvelle fois ses taux en septembre. Côté valeurs, Best Buy gagne plus de 2,1%, le distributeur de produits électroniques ayant fait état d'une baisse plus faible que prévu de ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre. 3M est en hausse de 1,1%, prolongeant ses gains de la veille après avoir accepté de payer 6,01 milliards de dollars pour régler les poursuites engagées contre ses bouchons d'oreille, un montant que JPMorgan estime beaucoup moins élevé que prévu.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)