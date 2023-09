Pré-ouverture CAC 40: quelques espoirs en attendant l'emploi américain

publié le 01/09/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin après sa pause des deux derniers jours en attendant quelques rendez-vous importants, dont le rapport mensuel sur l'emploi américain.Vers 8h15, le contrat à terme sur le CAC 40 - livraison septembre - avance de 14 points à 7342,5 points, laissant entrevoir une ouverture favorable mais insuffisante pour dépasser la zone des 7350-7400 points sur laquelle l'indice bloque depuis plusieurs séances.

La prudence domine avant la publication des chiffres des créations d'emplois aux Etats-Unis, qui constitueront le point culminant d'une semaine vécue au rythme d'indicateurs économiques qui n'ont pas totalement rassuré.Le Département du Travail américain publiera les statistiques de l'emploi sur le mois d'août à 14h30, pour lesquels les économistes prévoient en moyenne 168.000 créations de postes, contre 187.000 au mois de juillet.Les investisseurs seront à l'affût de tout signe de ralentissement du marché du travail, qui permettrait de valider la thèse d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance américaine et de renforcer le scénario d'une fin prochaine du cycle des hausses de taux de la Réserve fédérale.

'Un ralentissement de l'embauche sera probablement bien accueilli par les banquiers centraux, mais pour l'instant, l'obstination de la croissance globale des salaires est peut-être plus importante', tempère toutefois Christian Scherrmann, économiste US chez DWS.Un certain attentisme devrait également prévaloir avant la publication - dans le courant de la matinée - des indices PMI manufacturiers en Europe, qui devraient confirmer la vulnérabilité du secteur.Jusqu'ici, le message des enquêtes réalisées auprès des directeurs d'achats du Vieux Continent penche plutôt vers un risque de 'stagflation', à savoir un environnement dans lequel se conjuguent croissance faible et inflation.'La morosité n'est plus seulement confinée à l'Allemagne et au secteur manufacturier, elle s'étend aux autres pays et secteurs', avertit Bruno Cavalier, chez Oddo BHF.

Avec une croissance qui décélère sous l'effet d'une année de relèvements rapides des taux d'intérêt, les investisseurs craignent que la Banque centrale européenne (BCE) n'ait déjà trop resserré sa politique monétaire.'Il serait bienvenu que la BCE stoppe enfin le resserrement de sa politique monétaire', juge ainsi Bruno Cavalier.Les rendements des emprunts d'Etat européens s'inscrivent d'ailleurs en baisse sous l'effet conjugué des récents indicateurs décevants et du renforcement des anticipations d'une pause de la BCE: celui du Bund allemand à dix ans revient à 2,46%.Son équivalent américain, à 4,09%, évolue quant à lui à un plus bas de quasiment un mois.A ce stade de la semaine, l'indice CAC 40 affiche pour l'instant un gain de l'ordre de 1,2%. Sur le mois d'août, qui s'est achevé hier, il avait cédé près de 2%.Copyright (c) 2023 CercleFinance.

