Fermeture CAC40: enfonce les 7000 pts, le Proche-Orient inquiète

publié le 18/10/2023

(CercleFinance.com) - Après avoir passé la matinée proche de l'équilibre, la bourse de Paris a dévissé en seconde partie de séance: au gong final, l'indice parisien cède 0,91%, à 6965 points, plombée par Saint-Gobain (-4%), Schneider Electric (-3,2%) ou encore Eurofins Scientific (-2,6%).

Les bons chiffres de la croissance chinoise (+4,9% lors du troisième trimestre selon le Bureau d'Etat des statistiques) n'ont pas suffit à contrebalancer les tensions persistantes au Proche-Orient. Outre l'annulation des entrevues prévues entre Joe biden et ses homologues jordanien et égyptien, la confusion règne toujours autour de l'explosion d'un hôpital dans la bande de Gaza.

Ces éléments assombrissent pour le moment toutes les perspectives d'issue diplomatique du conflit. Ces tensions favorisent les valeurs refuges, comme l'or, qui se hisse à 1945 dollars l'once (+1,3%), un plus haut d'un mois.Le marché obligataire -en revanche- ne sert paradoxalement pas de refuge puisque le rendement des emprunts du Trésor américain à 10 ans bondit de +7Pts vers 4,92%.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a atteint 5,238 %, un nouveau plus haut depuis 2006, le '30 ans' refranchit le cap des 5% avec +7Pts à 5,02%.La tension est également palpable en Europe avec +5,2Pts sur nos OAT à 3,562%, +4,5Pts de base sur le Bunds à 2,927% (les 3,000% sont en vue)... et les BTP italiens affichent +9,8Pts à 4,998% (le test des 5% est imminent).Côté trimestriels, les investisseurs suivront dans la soirée les publications très attendues après clôture de Tesla et Netflix.

Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 4,3% en septembre 2023, contre 5,2% en août selon Eurostat. Un an auparavant, il était de 9,9%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 4,9% en septembre 2023, contre 5,9% en août. Un an auparavant, il était de 10,9%.Outre-Atlantique, les mises en chantier ont rebondi en septembre aux Etats-Unis, ce qui suggère que l'économie américaine reste bien orientée en dépit de l'impact de la remontée des taux d'intérêt.

Selon des données publiées ce mercredi par le Département du Commerce, les mises en chantier ont augmenté de 7% le mois dernier en données corrigées des variations saisonnières, à un rythme annualisé de près de 1,36 million.En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à septembre 2022, les mises en chantier affichent une baisse de 7,2%.Les mises en chantier de maisons individuelles - qui représentent la plus grande partie du marché de l'immobilier résidentiel - ont augmenté de 3,2% à 963.000.En revanche, le nombre de permis de construire a quant à lui baissé de 4,4% pour atteindre un rythme annualisé de 1,47 million.

Enfin, les cours du brut repartent à la hausse, le prix du baril de Brent ayant dépassé les 91$ (+0,5%).'Le pétrole pourrait durablement augmenter si les Etats-Unis décident de renforcer les sanctions à l'égard de l'Iran - pays suspecté d'avoir donné son aval aux attaques du Hamas', rappellent les équipes de DeftHedge, un spécialiste de la gestion du risque de change et des matières premières.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Lagardère Travel Retail, l'une des deux branches du Groupe Lagardère, annonce avoir signé un accord avec Kastrati en vue du développement des activités de Duty Free à l'aéroport de Tirana (Albanie) et dans les principaux sites touristiques du pays.

Spie a annoncé mercredi qu'il allait renforcer sa collaboration avec le néerlandais MCS dans le domaine des réseaux LTE et 5G privés.SNCF Voyageurs et Alstom présentent le premier des cinq trains à batteries commandés par les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie Pyrénées-Méditerranée et Provence-Alpes-Côte d'Azur.Safran a annoncé mercredi la signature d'un contrat de services avec le groupe Tarmac Aerosave, spécialisé dans le stockage, la maintenance et le démantèlement d'avions.Enfin, la startup 3IPK et Thales Alenia Space ont été retenues par l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le cadre du programme FutureEO, pour développer une solution de gestion de la traçabilité et de l'intégrité des données d'observation de la Terre en utilisant la technologie blockchain.

