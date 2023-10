Ouverture CAC40: en léger repli, spectaculaire chute de Worldline

publié le 25/10/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris cède près de 0,3% ce matin, autour des 6875 points, pénalisée par le spectaculaire repli de Worldline qui cède près de 57% après l'avertissement sur résultats. Le groupe a en effet annoncé des objectifs fortement abaissés reflétant les conditions de marché, attendant désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 7% et une marge d'EBO en baisse de l'ordre 150 points de base.

Si l'actualité au Proche-Orient reste au coeur de l'actualité internationale, les investisseurs vont se concentrer aujourd'hui sur les publications de nombreux résultats trimestriels. Microsoft a fait ainsi état hier soir d'une accélération de la croissance de ses résultats au troisième trimestre à la faveur de la bonne tenue de ses activités dans le 'cloud'.Le titre affichait des gains de presque 4% en cotations après-Bourse suite à cette publication.

Mais la réaction la plus spectaculaire revient à Alphabet, la maison-mère de Google, dont l'action lâche 6% dans les échanges électroniques après des performances jugées décevantes dans le 'cloud'.A ce stade de la saison des résultats, sur les 17% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 73% d'entre elles ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, un ratio très classique qui ne témoigne pas encore d'une véritable embellie au niveau de l'activité des entreprises.

Autre soutien à la tendance, l'embellie amorcée sur les marchés obligataires se poursuit, avec une détente certes plus modérée des rendements, mais qui va dans la bonne direction.Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 4,84%, loin du record de plus de 16 ans atteint en débit de semaine, au-delà du seuil des 5%. En Allemagne le bund évolue autour des 2,82% et l'OAT française à 3,46%. Au chapitre économique, les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui devrait confirmer que la première économie d'Europe évolue en zone de récession.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 25 ans portant sur la fourniture d'électricité renouvelable dans l'Etat de New York.Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,81 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en chute de 17,4% en données brutes du fait de la baisse des prix de l'énergie et d'un effet de change négatif, mais en hausse de 1,5% à données comparables.Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en hausse de 7% à 0,28 euro au titre du troisième trimestre 2023, en données publiées, et de 20% à taux de change constants (TCC), au-dessus de ses objectifs.Enfin, hier Kering a publié un chiffre d'affaires du Groupe de 4,5 milliards d'euros au troisième trimestre 2023, en baisse de -13% en données publiées et de -9% en comparable, compte tenu d'un effet de change négatif de -6% et d'un effet de périmètre de +2% lié à l'acquisition de Maui Jim.

