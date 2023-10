Fermeture CAC40: gain modeste malgré l'effondrement de Worldline

publié le 25/10/2023

(CercleFinance.com) - Après avoir passé la matinée en zone de contraction, la bourse de Paris a retrouvé de timides couleurs en seconde partie de séance et termine finalement la journée sur un gain modeste de 0,3%, à 6915 points. Si l'indice parisien profite notamment des performances de Dassault Systèmes (+8%) et Hermès (+2,8%), il est aussi pénalisé par la spectaculaire dégringolade de Worldline qui lâche quasiment 60%, une chute sans précédent en intraday pour une valeur du CAC.

La capitalisation de Worldline se retrouve ainsi presque divisée par 5 depuis le 25 octobre 2022 après l'annonce d'objectifs fortement abaissés reflétant les conditions de marché, attendant désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 7% et une marge d'EBO en baisse de l'ordre 150 points de base.Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance en fin de matinée de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Celui-ci est ressorti meilleur que prévu à 86,9 ce mois-ci, contre 85,8 en septembre, là où les économistes l'attendaient quasiment stable.

'L'économie allemande peut espérer un prochain rayon de soleil', analyse Clemens Fuest, le président de l'Ifo.Néanmoins, le bureau d'analyse londonien Capital Economic estime que le PIB allemand risque bien de chuter au quatrième trimestre, après une probable contraction au troisième. 'Nous pensons que le PIB se contractera de 0,4% sur l'ensemble de l'année 2023, puis stagnera en 2024', ajoute-t-il.Dans l'Hexagone, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 0,7 % en France métropolitaine selon Dares, (+19 300) au 3ème trimestre et baisse de 3,8 % sur un an.Sur le compartiment obligataire, l'embellie amorcée lundi a du mal à trouver un second souffle : ce qui fut gagné la veille en Europe est reperdu aujourd'hui.

Nos OAT se retendent de +9Pts à 3,52%, les Bunds affichent +4,3Pts à 2,88%, et me rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de +7,4Pts vers 4,92%, à tout juste une douzaine de points de base du record de plus de 16 ans atteint en début de semaine, au-delà du seuil des 5%.Notons que l'euro reste stable face au billet vert, à 1,059$/euro, tandis que le baril de Brent gagne 0,4%, à 88,4$. L'actualité financière reste bien sûr marquée par les publications de nombreux trimestriels d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. A ce titre, Microsoft a fait état hier soir d'une accélération de la croissance de ses résultats au troisième trimestre à la faveur de la bonne tenue de ses activités dans le 'cloud'.A ce stade de la saison des résultats, sur les 17% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats, 73% d'entre elles ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu, un ratio très classique qui ne témoigne pas encore d'une véritable embellie au niveau de l'activité des entreprises.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 25 ans portant sur la fourniture d'électricité renouvelable dans l'Etat de New York.Air Liquide affiche un chiffre d'affaires de 6,81 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en chute de 17,4% en données brutes du fait de la baisse des prix de l'énergie et d'un effet de change négatif, mais en hausse de 1,5% à données comparables.Dassault Systèmes dévoile un BNPA non-IFRS en hausse de 7% à 0,28 euro au titre du troisième trimestre 2023, en données publiées, et de 20% à taux de change constants (TCC), au-dessus de ses objectifs.American Express et Crédit Agricole annoncent avoir signé un partenariat national pour permettre aux commerçants, clients des Caisses régionales de Crédit Agricole, d'accepter les paiements par carte American Express.Enfin, Airbus annonce le renouvellement de l'ensemble de la flotte de navires affrétés pour transporter des sous-ensembles d'avions entre les sites de production en Europe et aux États-Unis avec nouveaux navires hautement performants.

Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.