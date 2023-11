Fermeture CAC40: franchit les 7000 pts, détente sur l'obligataire

publié le 08/11/2023

(CercleFinance.com) - Après une matinée hésitante, la bourse de Paris a retrouvé des couleurs en seconde partie de séance et conclut la journée sur un gain de 0,69% à 7034 points, aidée par L'Oréal (+2,5%), Teleperformance (+2,1%) et Sanofi (+2%). Le 'fait marquant' de cette fin de journée, c'est la poursuite de la débâcle du pétrole avec -1,3% sur le Brent et un baril autour des 80$.

Sur le front des statistiques, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,3% dans la zone euro en septembre 2023 par rapport au mois précédent, et de 0,2% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des baisses de respectivement 0,7% et 0,5% en août.Par rapport au même mois en 2022, l'indice des ventes de détail a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 2,7% dans l'UE en septembre dernier, à comparer à des variations annuelles observées en août de 1,8% dans les deux cas.

En Allemagne, l'inflation a poursuivi sa décélération au mois d'octobre, pour atteindre son plus bas niveau depuis août 2021, confirment des données publiées mercredi par Destatis, l'institut fédéral de la statistique.La hausse de l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes (IPCH) a été confirmée à 3% le mois dernier en variation annuelle, annonce l'office fédéral dans une note d'information.D'un mois sur l'autre, l'indice des prix à la consommation s'est replié de 0,2% à la faveur principalement du recul des prix de l'essence, mais aussi des prix des vacances.

Enfin, notons qu'en raison de travaux de maintenance de ses systèmes informatiques, l'Agence américaine de l'énergie (EIA) a reporté d'une semaine la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds US se détendent de -3,2Pts à 4,54% et retrouvent leurs niveaux de vendredi dernier.Idem pour les Bunds avec -4,5Pts à 2,623%, pour nos OAT avec -5,3Pts à 3,2100%, et -7,2Pts sur les BTP italiens à 4,485%.L'euro reste stable face au billet vert, à environ 1,07$/euro. Dans l'actualité des sociétés tricolores, Crédit Agricole SA publie, au titre du troisième trimestre 2023 et en données sous-jacentes, un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 1,52 milliard d'euros et un résultat brut d'exploitation en augmentation de 20,6% à 2,68 milliards.

Legrand publie au titre des neuf premiers mois de l'année un résultat net part du groupe en croissance de 15,5% à 937,2 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 1,4 point à 21,6% (21,9% avant acquisitions et Russie).Renault et Nissan ont annoncé mercredi avoir ouvert un nouveau chapitre de leur alliance avec l'entrée en vigueur de l'accord prévoyant un rééquilibrage de leur participation croisée, qui se bornera désormais à 15%.SWISSto12 annonce le développement d'antennes actives orientables électroniquement (AESA) pour les plates-formes aéroportées, terrestres et maritimes en collaboration avec Thales.Enfin, Eutelsat a annoncé mercredi avoir été sélectionné par MediaMobil, un fournisseur d'accès à Internet dans les régions reculées, pour le déploiement de services de connectivité maritime.

