Mi-séance CAC40: teste 7100,dopé par série haussière historique Nasdaq

publié le 09/11/2023

(CercleFinance.com) - Le rallye haussier prend des proportions historiques à Wall Street avec une 9ème séance de hausse pour le S&P500 (qui vise le comblement du 'gap' des 4.402Pts) et une 10ème pour le Nasdaq (pour un gain cumulé de +8,5%, cela ne se produit qu'une fois ou 2 par décennie).

Le CAC 40 gagne un peu plus de 0,95% et se hisse au contact des 7.100, tiré notamment par Schneider Electric (+7,5%) et Worldline (+6,3%). Les investisseurs semblent complètement occulter la persistance des tensions au Proche-Orient (et la guerre en Ukraine) et placent tous leurs espoirs dans des déclarations 'dovish' de Christine Lagarde et Jerome Powell ce jeudi en fin d'après-midi.

Les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ressortent à 217 000, soit un recul de 3000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente, selon le Département du Travail.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 250 la semaine dernière, soit une hausse de 1500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 22 000 pour s'établir à 1 834 000 lors de la semaine précédente, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique..Après un discours ayant pris des allures de non-événement hier, Jerome Powell, le patron de la Fed, s'exprimera de nouveau aujourd'hui dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.

Si la saison des résultats touche maintenant à sa fin aux Etats-Unis, les comptes des entreprises devraient continuer de dicter la tendance en Europe, où des groupes de la trempe d'ArcelorMittal, AstraZeneca, Deutsche Telekom,, Merck KGaA ou Telecom Italia ont été publiés ce matin ou le seront dans la journée.Sur le marché pétrolier, les cours du Brent reprend 1%, autour des 80,6$ le baril. Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent autour des 4,54% (+2pts), le bund allemand reprend 2,5pts, à 2,638% et l'OAT +1,5pts, à 3,215%.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Veolia publie au titre des neuf premiers mois de l'année une forte croissance organique (à périmètre et change constants) de ses profits, de 14,2% pour son EBIT courant, à 2,52 milliards d'euros, et de 7,7% pour son EBITDA, à 4,79 milliards.ArcelorMittal publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net part du groupe en baisse de 6,4% en comparaison annuelle à 929 millions de dollars et un EBITDA en chute de près de 30% de 1,86 milliard, des niveaux dépassant toutefois légèrement les consensus.

Valneva publie pour les neuf premiers mois de 2023, une perte nette en baisse de 30% à 69,3 millions d'euros, malgré un EBITDA ajusté négatif passé de 38 à 46 millions d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires total en chute de 55,3% à 111,8 millions.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.