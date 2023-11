Pré-clôture CAC40: figé vers 7.270, volumes absents, taux OAT en hausse

publié le 23/11/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris affiche une hausse modérée de +0,2% depuis les 1ers échange et les scores se sont rapidement figés pour ne plus bouger, même après la publication d'indices PMI en léger repli en France mais en redressement dans la zone euro (aucun ne se situe au-dessus des 50).

Le 7270Pts servent de pivot, un niveau qui consolide les gains du mois de novembre, un de ceux qui aura compté le moins de séances de baisse depuis que les cours sont exprimés en Euro.Les volumes sont carrément anorexiques avec près de 700MnsE échangés: c'est très représentatif de l'absence d'activité qui règne lorsque les marchés américains sont fermés.

Ils le resteront toute la journée pour célébrer la fête de Thanksgiving et il n'y aura qu'une demi-séance demain ('black friday').La cote pourrait également être affectée par des craintes d'instabilité dans la zone euro dans le sillage de la victoire du parti populiste et anti-UE PVV de Geert Wilder aux élections législatives d'hier aux Pays-Bas (le leader classé 'très à droite' n'a en réalité pas de majorité et devra parvenir à constituer une coalition qui ne lui permettra pas de 'dérouler son programme').

La publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité du secteur privé dans les économies de la zone euro reste le principal temps fort de la séance (aucune stat US n'est attendue avant lundi).L'activité dans le secteur privé a encore accentué sa contraction en France au mois de novembre, pénalisée par la faiblesse persistante de la demande, à en croire la version préliminaire de l'indice PMI publiée ce jeudi.L'indice PMI 'flash' composite mesurant l'activité globale compilé par HCOB s'est ainsi replié à 44,5 en novembre, contre 44,6 en octobre, ressortant en territoire négatif pour un sixième mois d'affilée.

L'indice PMI préliminaire composite mesurant l'activité globale dans la zone euro, publié par HCOB, s'est redressé à 47,1, contre 46,5 en octobre.Mais la Hamburg Commercial Bank souligne que ces données vont quand même dans le sens d'un deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB de la zone euro, synonyme de récession technique dans la région.'Un PMI tombant un peu au-dessous de 50 points n'entraîne pas fatalement une rechute en récession mais c'est un signal inquiétant', tempèrent toutefois les analystes d'Oddo BHF.'L'an dernier, après l'envolée des prix de l'énergie, le PMI composite de la zone euro était tombé à 47,3 faisant craindre une contraction de l'activité', rappellent-ils.

'Six mois plus tard, l'indice avait rebondi à 54,1 et le PIB réel se contentait de stagner', ajoutent les économistes de la banque privée.En l'absence de Wall Street, de bonnes nouvelles pourraient aider les actions européennes à rattraper la sous-performance qu'elles accusent par rapport aux marchés américains depuis le début de l'année, avec une décote qui atteint aujourd'hui un niveau record de 35%.'La valorisation des sociétés cycliques en Europe intègre aujourd'hui un scénario de récession sévère', font ainsi valoir les équipes d'Oddo BHF.Sur le marché des changes, le dollar a du mal à entamer un rebond durable (sursaut la veille, rechute de -0,1% ce jeudi) après s'être nettement replié ces dernières semaines en réaction à l'approche plus prudente adoptée par la Fed.

L'euro grignote 0,1 face au billet vert, à 1,0890 dollar, mais accuse pour l'instant un repli sur l'ensemble de la semaine.Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se fige autour de 4,41% (pas de cotations aujourd'hui) et le rendement du Bund allemand de même échéance, qui a reflué de 21 points sur le mois écoulé, se retend de +2,5Pts à 2,569%, nos OAT se dégradent de +3,5Pts à 3,1540%).Sur le marché pétrolier, les cours du brut continuent de faire preuve de lourdeur après l'annonce d'une nouvelle hausse des réserves américaines la semaine dernière, mais surtout à cause du report de la tenue de la réunion de l'Opep+, qui était prévue ce week-end à Vienne.Le baril de Brent recule de 1% à 80,9 dollars, l'once d'or recule de -0,2% vers 1993$.

