Ouverture CAC40: bourse stable, à la recherche d'un second souffle

publié le 19/12/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable, autour des 7570 points, à la recherche de souffle pour terminer l'année. Si les dernières séances avant les fêtes sont habituellement porteuses, les interrogations qui subsistent autour des taux d'intérêt pourraient peser sur les échanges en l'absence de vrais catalyseurs.

Vendredi dernier, le président de la Fed de New York Fed, John Williams, a refroidi les ardeurs des marchés en déclarant qu'ils était 'prématuré' d'envisager une baisse de taux de la Fed dès le mois de mars.Même son de cloche chez son homologue de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, pour lequel un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine n'a rien 'd'imminent'.

Alors que 2023 s'annonce parmi les meilleures années boursières depuis plus de dix ans, il semble peu probable que l'on assiste à des prises de bénéfices importantes d'ici au Nouvel An.Le CAC 40 a atteint jeudi dernier un nouveau plus haut absolu au-delà de 7653,9 points, un record qui ne devrait pas être le dernier grâce à la bonne tenue de ses différents indicateurs techniques, estiment les analystes graphiques.

'L'indice CAC 40 devrait gagner encore quelques points', pronostiquent les chartistes de Kiplink Finance, qui rappellent que les dernières séances de l'année restent souvent propices à des habillages de bilans.L'approche plus conciliante des banques centrales, principal moteur de l'envolée des marchés d'actions cette année, devrait par ailleurs rester en place et continuer de les soutenir l'an prochain.Exceptés les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro pour novembre et les dernières statistiques sur la construction résidentielle aux Etats-Unis, l'agenda macroéconomique du jour est pratiquement vide.

Le reste de la semaine sera néanmoins marqué vendredi par la parution de l'indice d'inflation 'PCE' aux Etats-Unis - très suivi par la Fed - qui constituera le point culminant de la semaine.Sur le marché obligataire, le 'rally' haussier des dernières semaines signe une petite pause, mais cela reste de l'ordre de la consolidation ou du simple 'pullback' technique.Autour de 3,95%, le rendement des Treasuries à dix ans reste bien en-dessous du seuil technique des 4%, tandis que celui du Bund allemand à même échéance, référence pour l'ensemble de la zone euro, se dégrade à peine, à 2,08%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, TotalEnergies annonce un second contrat de vente d'électricité renouvelable (CPPA) avec le pétrochimiste LyondellBasell, auquel il fournira désormais 275 MWac (358 MW) d'électricité verte depuis ses fermes solaires de Cottonwood Bayou et de Brazoria Solar, au Texas.

Virbac indique tabler désormais, pour l'année qui s'achève, sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 4%, et non plus entre 2% et 4%.Enfin, Thales annonce s'être associé à SK Telecom (SKT), le plus grand opérateur mobile de Corée, afin de réaliser avec succès des tests avancés de résistance en cryptographie post-quantique.