Pré-ouverture CAC 40: les investisseurs toujours en panne d'inspiration

publié le 20/12/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait encore ouvrir sur de faibles écarts mercredi matin, un attentisme qui trahit le manque d'inspiration des investisseurs en dépit de la cascade de records inscrits à Wall Street.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 18 points à 7617,5 points, annonçant un début de séance à peine positif.

Après avoir établi en fin de semaine dernière de nouveaux plus hauts historiques au-delà des 7600 points, le marché parisien semble avoir entamé une phase de consolidation à l'horizontale depuis le début de la semaine.Conséquence, l'indice CAC apparaît dorénavant comme figé au sein d'un étroit corridor allant de 7550 à 7580 points.'Graphiquement et sur le fond, le mouvement haussier reste bien actif, mais après toute cette longue séquence ascensionnelle et à seulement quelques jours de clôturer l'exercice 2023, c'est la recherche de catalyseurs qui semble manquer', expliquent les analystes de Kiplink Finance.

La course aux records absolus se poursuit pourtant à New York, où le Dow Jones a grimpé hier de 0,7%, tandis que le Nasdaq Composite (+0,7% également) franchissait de nouveau le seuil des 15.000 points.Les variations pourraient être plus limitées aujourd'hui en l'absence d'événement économique majeur et dans l'attente de la publication, demain, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.Ces données pourraient fournir aux investisseurs de nouveaux indices concernant le rythme des baisses de taux attendues de la part de la Réserve fédérale américaine l'an prochain.L'agenda macroéconomique s'annonce en revanche relativement mince ce mercredi, avec tout de même la parution aux Etats-Unis des ventes de logements anciens, puis de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Avant cela, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui devraient montrer que les prix montrent quelques signes de modération, tout en restant à des niveaux élevés.Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse à 3,92%, toujours dans l'espoir de prochaines baisses de taux Outre-Atlantique.Les contrats à terme sur les taux intègrent désormais une probabilité de 69% d'une baisse de taux à l'issue de la réunion de la Fed fin mars, contre 28% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de CME Group.Le rendement du Bund à dix ans, véritable taux de référence de la zone euro, suit le mouvement et recule vers 2,01%, au plus bas depuis le début de l'année.Sur le marché des changes, le dollar interrompt sa glissade malgré la baisse de la rémunération des T-Bonds et reprend 0,3% face à l'euro, qui revient vers 1,0955 face au billet vert.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole confirment leur redressement en raison de la multiplication d'attaques menées par des rebelles yéménites Houthis, proches de l'Iran, contre des navires en mer Rouge, qui perturbent le commerce maritime.Le baril de Brent gagne actuellement près de 0,1% à quelque 79,3 dollars et le brut léger américain (WTI) progresse lui aussi de 0,1% au-delà de 74 dollars.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.