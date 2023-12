Ouverture CAC40: en légère hausse, séance calme en perspective

publié le 27/12/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,2% ce matin, autour des 7585 points, tirée par Alstom (+1,9%) et Capgemini (+1,1%). Les mouvements s'annoncent limités en cette période de fin d'année.A cinq jours de la clôture de l'exercice, l'indice CAC 40 affiche un gain annuel de l'ordre de 17%, soit l'une de ses meilleures performances des dix dernières années, mais reste scotché sous sa résistance des 7600 points.

Cette hausse contraste avec le lourd repli de 2022, dû à l'envolée des tensions inflationnistes et à la perspective d'un resserrement des politiques monétaires des grands banques centrales.Les dernières séances de décembre sont généralement calmes, un phénomène qui devrait être renforcé cette année par la semaine écourtée (seulement trois séances à Paris) qui se profile entre Noël et le Nouvel An.La tendance devrait néanmoins être soutenue par la hausse continue des marchés d'actions américains, qui étaient ouverts hier et qui semblent se préparer à une neuvième semaine consécutive de hausse.

Aucun indicateur économique important ne figure à l'agenda du jour en Europe comme aux Etats-Unis et il faudra attendre la publication aux Etats-Unis, demain, des inscriptions au chômage pour prendre connaissance de la seule statistique majeure de la semaine.Privés d'éléments directeurs les marchés obligataires américains ne cèdent en rien leurs gains de la semaine passée: le rendement des Treasuries à 10 ans perd même un point de base pour revenir vers 3,87%.Sur le marché des changes, l'euro poursuit son redressement face au dollar pour venir tester, à 1,1050$/euro (+0,3%), de nouveaux plus hauts depuis la mi-juillet, les investisseurs pariant que la Fed américaine devancera la BCE avec ses premières baisses de taux.

Côté énergie, le Brent est stable autour des 80,9$ le baril. A noter que l'or évolue toujours au plus haut, autour de 2065$ l'once (+0,6%). Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom annonce qu'il fournira à Ferrovie del Sud Est, opérateur de transport de la région des Pouilles en Italie, deux trains à hydrogène Coradia Stream H pour remplacer les trains diesel actuels. Ce seront les premiers trains à hydrogène de la région.Neoen annonce avoir donné l'instruction de démarrer les travaux de Yllikkälä Power Reserve Two (YPR2) à Nidec, qui sera en charge de la construction du projet et de la fourniture des conteneurs et éléments de batteries ainsi que des onduleurs.Enfin, les actionnaires d'Orpea ont approuvé vendredi la nomination d'un nouveau conseil d'administration suite à l'arrivée au capital de la Caisse des Dépôts, de CNP, de la MAIF et de la MACSF.

