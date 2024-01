Fermeture CAC40: efface ses pertes après le statu quo de la BCE

publié le 25/01/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance sur un gain anecdotique de 0,11%, à 7464 points, bien aidée par Publicis Groupe (+3,6%) et Airbus (+1,2%) mais pénalisée par Teleperformance qui cède plus de 6%. En milieu de journée, l'indice parisien cédait jusqu'à 0,6%, vers 7411 points avant de reprendre des couleurs en seconde partie de séance, les marchés ayant visiblement été rassurés par le communiqué de la BCE exempt de toute surprise.

En effet, comme fortement pressenti, la BCE a annoncé le maintien de son principal taux de dépôt pour la seconde fois à 4%, Christine Lagarde indiquant que la tendance à la désinflation se poursuivait et que les taux étaient suffisamment restrictifs pour ramener l'inflation à sa cible des 2%.Mais au travers de ses récentes déclarations -et de ses principaux lieutenants plutôt 'faucon'-, on comprend que la BCE reste vigilante en ce qui concerne la spirale prix-salaire et qu'elle juge les anticipations de baisses des taux prématurées.

Le communiqué du jour étant très court et sans aucune annonce originale, les marchés ont trouvé un motif d'espoir dans la disparition d'une phrase récurrente : 'il subsiste des pressions inflationnistes internes'.Côté diagnostic économique : le marché travail reste robuste avec un taux de chômage au plus bas depuis 20 ans, la croissance est quasi-nulle mais pourrait ré-accélérer si la demande se redresse... mais les conflits (Ukraine, Israël, Yémen) font peser des risques sur l'activité mondiale... et le prix des transports.Le taux d'inflation actuel reste proche de 3,4% en 'Core' mais atteint 4% dans les 'services'.

De l'autre-côté de l'Atlantique, la croissance du PIB réel des Etats-Unis pour le quatrième trimestre 2023 ressort à 3,3% en rythme annualisé, selon une toute première estimation du Département du Commerce.La croissance de la première économie mondiale s'inscrit donc en net ralentissement par rapport au taux de 4,9% observé au troisième trimestre. Toutefois, par comparaison, Jefferies anticipait un ralentissement à +2,3%.'L'augmentation enregistrée au quatrième trimestre est principalement attribuable à celle des dépenses de consommation et des exportations. Les importations, qui sont une soustraction dans le calcul du PIB, ont augmenté', précise le Département du Commerce.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ressortent en hausse de +25.000, avec 214 000 nouveaux allocataires. La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 202 250 cette même semaine, soit un recul de 1500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.Surprise également du côté des ventes de logements individuels neufs : elles ont rebondi de 8% en décembre 2023 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 664.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une chute de 9% en novembre.Le prix médian des maisons s'est établi à 413.200 dollars et le prix moyen est ressorti à 487.300 dollars.

Le stock de maisons neuves en vente représente 453.000, soit une réserve d'environ 8,2 mois au rythme actuel des ventes.De façon assez étonnante, ces chiffres très robustes (notamment le PIB) n'inquiètent pas les marchés de taux US avec un T-Bond 2034 qui efface -3,6Pts à 4,14%.Toujours sur le front des statistiques, notons que le climat des affaires en France se montre stable par rapport à décembre 2023, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui se maintient à 98, un niveau un peu au-dessous de sa moyenne de longue période (100).En Allemagne, le climat des affaires s'est détérioré en janvier, confirmant la dynamique récessionniste dans laquelle évolue la première économie d'Europe, montre l'enquête mensuelle publiée jeudi par l'institut Ifo.

L'indice Ifo - calculé à partir d'un échantillon de quelque 9.000 entreprises - est ressorti à 85,2 ce mois-ci contre 86,3 en décembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une légère amélioration à 86,6.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,4% face au billet vert, vers 1,083$/E.Dans l'actualité des sociétés françaises, STMicroelectronics publie au titre du dernier trimestre 2023 un résultat net en baisse de 13,8% à 1,08 milliard de dollars, soit 1,14 dollar par action, avec une marge d'exploitation ressortie à 23,9%, au lieu de 29,1% sur la même période de l'année précédente.Publicis Groupe publie de manière anticipée un revenu net en croissance de 4,2% à 13,1 milliards d'euros pour l'année 2023, sa croissance organique s'élevant à +6,3%, soit au-dessus de sa fourchette-cible de +5,5-6% qui avait été relevée en octobre dernier.

TotalEnergies annonce avoir été sélectionné, avec son partenaire Corio Generation, pour leur projet éolien offshore Attentive Energy Two pour un contrat de 20 ans portant sur la fourniture de 1,34 GW d'électricité renouvelable à l'État américain du New Jersey.Atos annonce que sa ligne de métier Eviden va collaborer avec l'EETT, l'autorité nationale de régulation grecque en matière de fourniture de services et de réseaux de communications électroniques, d'installations et de services connexes, et de services postaux.Enfin, Alten publie ce soir un chiffre d'affaires de 4068 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 7,6% par rapport à 2022, avec une activité en hausse de 10,2% en France et de +6,4% à l'international.