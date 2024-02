Pré-ouverture CAC 40: la pause se poursuit après les récents records

publié le 07/02/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grande tendance mercredi matin, reprenant son souffle après les records historiques atteints la semaine passée et dans l'attente d'une nouvelle vague de résultats.Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison février - sur l'indice CAC 40 grignote 11,5 points à 7660,5 points, annonçant un début de séance stable, voire en modeste progression.

Le marché parisien avait inscrit un nouveau plus haut absolu mercredi dernier, au-delà des 7700 points, à l'issue d'une séquence haussière alimentée par une plus grande confiance dans les perspectives économiques.'Les niveaux de valorisation restent toujours très attractifs (notamment en relatif aux actions américaines)', estime Laura Corrieras, gérante de portefeuilles d'actions Indosuez Wealth Management.

L'analyste met cependant en garde contre un certain nombre d'incertitudes ayant tendance à perdurer, notamment en ce qui concerne les aspects économiques et géopolitiques.'Compte tenu du caractère plus cyclique du marché actions européen, si les indicateurs macroéconomiques venaient à être plus faibles qu'anticipé ou le scénario Goldilocks (Boucles d'or) remis en question, la zone pourrait sous-performer les autres marchés', prévient-elle.

'Mais il est trop tôt pour acter vers ce scénario', ajoute la gérante.La journée sera marquée par une nouvelle vague de résultats trimestriels d'entreprises avec les comptes de TotalEnergies, Uber, Equinor, Vinci, Carlsberg, Pandora et Siemens Energy.Si les publications de résultats restent au centre des attentions, les investisseurs suivront aussi les indicateurs économiques du jour, avec l'espoir qu'ils confirment le scénario d'un 'atterrissage en douceur'.

Après six mois de contraction d'affilée, la production industrielle pourrait se stabiliser, voire se reprendre, en Allemagne au mois de décembre.'Il est difficile d'espérer un redressement de l'économie allemande, actuellement dans en récession modeste, sans redressement de l'industrie et des exportations', rappellent les équipes d'Oddo BHF.La Bourse de New York a consolidé à l'horizontale mardi, mais c'est un biais légèrement haussier qui l'a emporté au final alors que les rendements obligataires marquaient un repli.

L'indice Dow Jones (+0,4%) a inscrit sa seconde meilleure clôture de tous les temps, à 0,3% d'un nouveau record, et enchaîné une septième hausse en neuf séances.Le Nasdaq Composite a terminé in extremis dans le vert (+0,1%) malgré la sous-performance des grandes valeurs technologiques, notamment de la part des 'Sept Magnifiques' un peu moins en vue ces derniers temps.La Bourse de Tokyo a fini en léger repli (-0,1%), mais les places boursières chinoises étaient mieux orientées alors que Pékin s'est engagé à prendre des mesures afin de stimuler la consommation intérieure en 2024 et d'intensifier ses efforts en vue d'accroître la valeur des investissements des sociétés cotées en Bourse.

L'indice CSI 300 des principales valeurs chinoises a ainsi repris 0,9%.Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leur repli de la veille alors que le calendrier sur les baisses de taux à venir demeure encore très incertain.Le rendement des Treasuries à dix ans retombe à 4,09% et les rendements de référence de la zone euro suivent le mouvement, celui du Bund allemand à dix ans se tassant à 2,29%.Le marché pétrolier se stabilise en attendant la publication, dans l'après-midi, des chiffres des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.Le baril de Brent recule d'à peine 0,1% à 78,5 dollars tandis que le brut léger américain est inchangé à 73,3 dollars.

