Pré-ouverture CAC 40: prudence en attendant la réouverture de Wall Street

publié le 20/02/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer sans grand changement mardi à l'ouverture, après un début de semaine très calme lié à l'absence des investisseurs américains.Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mars - recule de 5,5 points à 7786,5 points, laissant entrevoir un début de séance stable, voire en très léger repli.

Après avoir passé l'ensemble de la journée en territoire négatif hier, l'indice parisien avait fini totalement inchangé, à 7768 points, en l'absence des marchés américains fermés pour le 'President's Day'.Il n'est pas dit que la réouverture de Wall Street après ce long week-end permette de redynamiser la tendance suite à la déception causée vendredi par des chiffres des prix à la production plus élevés que prévu aux Etats-Unis.

'L'un des faits notables de la semaine passée est le retour des inquiétudes concernant l'inflation et, de ce point de vue, il est intéressant de voir que les marchés d'actions ont plutôt bien résisté', souligne Danske Bank.'Avec la remontée des rendements obligataires, il n'y a rien d'étonnant à voir les valeurs décotées de qualité ('value') surperformer et les valeurs de croissance sous-performer', estime la banque danoise.Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en baisse d'environ 0,2% pour chacun des grands indices new-yorkais.

Seul indicateur économique important du jour, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board sera publié une heure et demie après l'ouverture de New York.En Chine, les marchés boursiers ont été légèrement soutenus par l'annonce d'une baisse de 25 points de base du taux préférentiel de prêt à plus de cinq ans, sur lequel de nombreux prêteurs basent leurs taux hypothécaires.Pékin espère que cette réduction plus marquée que prévu permette de vivifier le marché du crédit et le marché immobilier, réduire les coûts financiers des entreprises et des particuliers, et contribuer à la reprise économique.Après les congés du Nouvel an lunaire, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong grignotait 0,2% en fin de séance, tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale prenait 0,3%.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans continue d'évoluer, à 4,29%, à des plus hauts de presque trois mois au vu de la persistance de l'inflation Outre-Atlantique.Cela soutient le dollar, porté par l'éloignement de la perspective d'un prochain assouplissement monétaire de la Réserve fédérale, et pénalise l'euro qui recule vers 1,0773 face au billet vert.Les cambistes mettent en évidence une situation 'compliquée' pour la monnaie unique, alors que l'économie européenne reste pour l'instant déprimée.'Dans ces conditions, le point haut de 2023 à 1,1276 pour la paire semble très clairement inatteignable à moyen terme', affirment les équipes de DeftHedge, un spécialiste de l'aide à la décision pour la gestion du risque de change et des matières premières.Le marché pétrolier reste tiraillé entre espoirs d'un redressement de l'économie mondiale et craintes d'une reprise plus lente qu'anticipé de la demande.

Le Brent recule de 0,1% à 83,5 dollars le baril, mais le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) affiche un gain de 0,3% à 79,5 dollars.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.