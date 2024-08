Mi-séance CAC40: mouvements limités en l'absence de Londres

publié le 26/08/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris grappille près de 0,2%, autour des 7590 points, à l'orée d'une semaine qui sera principalement marquée par les résultats du géant américain de l'intelligence artificielle Nvidia.Rappelons par ailleurs que la Bourse de Londres est fermée aujourd'hui pour pour le 'Summer Bank Holiday'.

Depuis son creux du 6 août, le CAC a désormais repris plus de 6%, ce qui lui permet d'afficher de nouveau un score positif (+0,5%) sur l'ensemble de l'année.Ces solides performances pourraient néanmoins rendre plus difficile à justifier une poursuite de la remontée en cours, beaucoup d'investisseurs jugeant que les bonnes nouvelles sont aujourd'hui intégrées dans les cours.

'Attention, le mois d'août est loin d'être fini et il peut encore se passer bien des choses', prévient un trader.'On a toutefois réussi à repasser au-dessus de l'obstacle intermédiaire des 7500 points, un niveau psychologique important, ce qui ouvre la voie à un retour vers les 7925 points, voire en direction du sommet historique des 8250 points qui avait été inscrit en mai', souligne-t-il.

Principal motif de prudence à l'entame de cette nouvelle semaine, Nvidia, deuxième capitalisation mondiale derrière Apple, a prévu de dévoiler ses comptes trimestriels mercredi après la clôture des marchés américains.Du point de de vue des analystes de Wedbush Securities, il s'agit de la publication 'la plus importante de l'année' pour les marchés d'actions, voire peut-être 'depuis plusieurs années'.

Les investisseurs seront particulièrement attentifs aux perspectives du fabricant de puces dédiées à l'IA, et notamment aux commentaires entourant le lancement de son nouveau processeur graphique Blackwell.Sur le plan économique, plusieurs indicateurs ayant trait à l'inflation seront publiés au cours de la semaine, dont une première estimation des prix à la consommation pour le mois d'août en zone euro et le 'PCE' américain, l'indicateur privilégié par la Fed pour mesurer l'inflation.

Des statistiques mesurant le moral des consommateurs aux Etats-Unis comme en Europe permettront par ailleurs d'en savoir plus sur la santé actuelle de l'économie.En attendant, le moral des entreprises allemandes s'inscrit en légère baisse, à en croire l'indice ifo du climat des affaires qui est passé de 87 points en juillet à 86,6 points en août, montrant que 'l'économie allemande s'enfonce de plus en plus dans la crise'.L'institut de recherche munichois rapporte en effet que les entreprises ont estimé que leur situation actuelle s'était aggravée, et que leurs attentes étaient plus pessimistes, les sous-indices de la situation présente et des perspectives s'étant tous deux repliés.

Par ailleurs, après avoir chuté de 6,9% en juin par rapport au mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -6,6%), les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont rebondi de 9,9% le mois dernier, selon le Département du Commerce. Enfin, le taux de variation annuelle de l'indice général des prix industriels (IPRI) espagnol s'est établi à -1,4% pour le mois de juillet, soit 1,8 point de plus que celui observé en juin (-3,2%), selon l'institut national de statistiques. Le baril de Brent s'apprécie de plus de 2,4% à Londres, à 79$ tandis que l'euro reste stable face au billet vert, à 1,11$/E.Sur le marché obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 3,78% (-2,5 pts), au plus bas depuis le début de l'année, tandis que le Bund allemand de même échéance est stable, vers 2,23%.

