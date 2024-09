Pré-clôture CAC40 : les acheteurs gardent la main en ce début de mois

publié le 02/09/2024

(CercleFinance.com) - Revoici le CAC40 dans le vert, à 16H, après avoir effacé une perte de près de 0,8% peu après l'ouverture.L'Euro-Stoxx50 avait devancé le CAC40 de quelques heures : il avance de +0,2% vers 4.965/4.970Pts, dans le sillage de Sanofi... qui dope également le marché parisien.

Et puis suspens : l'Eurofirst-300 hésite entre le vert et le rouge (-0,1%) mais la tendance se raffermit d'ici 17H30, il inscrirait sa 18ème séance de hausse sur une série de 19 (à compter du 5 août).Notons que le rebond du CAC et de l'Euro-Stoxx apparaissent spontanés puisque Wall Street n'apportera aucun soutien : les marchés US sont fermés aujourd'hui, pour cause de 'Labor Day'.

Après des chiffres d'activité chinois la nuit dernière, les investisseurs européens ont pu découvrir les 'PMI' manufacturiers dès ce matin : la semaine sera également chargée du côté de Wall Street avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi du mois d'août (le NFP sera publié vendredi), qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les marchés espèrent une lecture positive de la statistique, après la déception du mois précédent qui les avaient conduits à envisager une éventuelle récession aux Etats-Unis et fait vaciller les indices boursiers.'Le marché attend (...) de savoir si la Fed va entamer des baisses de taux significatives, reflétant soit une approche d'urgence, soit une approche d'ajustement progressif', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.

Les marchés ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques d'activité au cours des dernières heures, en Asie et en Europe. L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier de la Chine s'est établi à 49,1 en août, contre 49,4 le mois précédent, en raison de l'impact des vagues de chaleur et des orages selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES).Dans la zone euro, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est stable à 45,8 en août, et inférieur à la barre des 50 depuis juillet 2022, signalant donc toujours une forte détérioration de la conjoncture du secteur dans la région.

Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, signale la plus forte détérioration de la conjoncture manufacturière depuis sept mois, s'établissant à 43,9 en août, après 44 le mois précédent. Même si cela est de peu de signification, l'Euro grappille 0,15% face au $ à 1,1065, l'once d'or évolue proche de l'équilibre, autour d'un pivot de 2.500$.Enfin, l'actualité des sociétés tricolores est marquée par Alstom qui annonce avoir finalisé la vente de ses activités de signalisation conventionnelle nord-américaine à Knorr-Bremse AG, faisant suite à l'accord signé le 19 avril dernier dans le cadre de son plan d'action global présenté en novembre 2023 pour renforcer son bilan financier.

De son côté, Safran annonce qu'au terme d'un processus de négociations exclusives commencé en juin, Preligens, présenté va rejoindre le groupe. Cette acquisition a été finalisée pour une valeur d'entreprise de 220 millions d'euros. Preligens sera renommée Safran.AI et rattachée à Safran Electronics & Defense. Enfin, Atos annonce une mise à jour en baisse de ses projections financières pour la période 2024-27, anticipant pour l'année en cours un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros, soit une évolution organique d'environ -4%.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.