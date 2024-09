Ouverture CAC40 léger repli avant une semaine chargée

publié le 23/09/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en légère baisse lundi matin après deux semaines de gains. Le marché pourrait se montrer calme faute d'informations majeures susceptibles d'inciter les investisseurs à bouger. L'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance octobre - est en repli de 0,3% à 7480 points.

Porté par l'action accommodante de la Réserve fédérale américain, le CAC vient d'aligner deux semaines de progression en s'arrogeant un gain de 0,7% la semaine passée.Avec cette progression, le marché parisien est quasiment revenu en territoire positif sur l'année, n'affichant plus qu'un repli de l'ordre de 1% depuis le 1er janvier.L'optimisme est également revenu à Wall Street, où le Dow Jones et le S&P 500 ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière dans le sillage de la baisse de taux de 50 points de basé décidée par la Fed.

Mais gare à ce que cette embellie ne provoque pas une euphorie exagérée, préviennent les stratèges.Au vu des récents avertissements sur résultats (Mercedes-Benz, FedEx), de la morosité de l'économie chinoise et des valorisations élevées du moment, les investisseurs pourraient bien être tentés de prendre leurs bénéfices.Certes, l'amorce d'un cycle d'assouplissement monétaire en l'absence de récession est généralement un facteur porteur pour les actions, mais l'incertitude entourant les prochaines baisses de taux des grandes banques centrales pourrait provoquer une rechute des marchés d'actions.

'Il faut avoir conscience que ce ne sera pas un long chemin tranquille', prévient', prévient Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.'Il y aura certainement encore beaucoup d'à-coups dans les semaines à venir, une forte volatilité sur les principaux indices et également une forte dispersion de performance entre les secteurs d'activité', ajoute l'analyste.D'autant que la semaine qui s'ouvre s'annonce chargée, avec la possibilité que les nombreuses statistiques au programme des prochains jours ramènent les indices boursiers sur terre.Cette première journée de la semaine est principalement animée par les conclusions préliminaires des enquêtes PMI sur l'activité dans le secteur privé en Europe.

L'activité dans le secteur des services en France s'est de nouveau contractée en septembre, sous l'effet de la fin des Jeux olympiques, montrent les résultats préliminaires des enquêtes auprès des directeurs d'achat publiées ce lundi par HCOB et S&P.L'indice PMI 'flash' mesurant le secteur tertiaire est tombé à un plus bas de six mois ce mois-ci, à 48,3 contre 55 en août, revenant sous la barre des 50 points séparant croissance et contraction de l'activité.L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se replie sous la barre de 50 du sans changement pour la première fois depuis sept mois en septembre, s'établissant à 48,9 contre 51 en août.A suivre aussi cet après-midi, l'indice PMI manufacturier américain, qui devrait montrer que l'activité continue de bien se porter aux Etats-Unis, malgré les difficultés récurrentes du secteur manufacturier.

Egalement au programme de la semaine, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne attendu demain, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation en France puis en Espagne qui tomberont vendredi.Le marché continuera par ailleurs de suivre de près l'évolution de l'inflation avec en vedette, vendredi, l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis au titre du mois d'août.Très surveillé par les marchés et par la Fed, cet indice devrait montrer une poursuite du processus de désinflation grâce au repli continu des prix de l'essence.Avec cette statistique, les investisseurs tenteront d'avoir la confirmation que la tendance positive d'un atterrissage en douceur, marquée par un ralentissement de l'inflation et par une croissance plus modérée, est bien en train de s'ébaucher pour l'économie américaine.