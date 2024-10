Fermeture CAC40: dans le rouge après les résultats des géants US

publié le 15/10/2024

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine dans le rouge et Wall Street cette fois n'est d'aucun secours : le CAC40 recule de -1,05% vers 7.522.L'Euro-Stoxx50 qui résistait beaucoup mieux que le CAC (avec à peine 0,5% de repli) a brutalement dévissé vers 16H25, dans le sillage d'ASML suite à un 'profit warning' diffusé en pleine séance.

.. un choix très inhabituel).Wall Street a rouvert indécis puis s'est orienté à la baisse : le Nasdaq baisse de -0,7% (effet 'ASML') et le S&P500 ou le Dow Jones sont en léger repli de -0,3 à -0,2%. Les résultats des géants américains Bank of America et Johnson & Johnson sont bien accueillis, en revanche, Citigroup lâche -1,6% avec une baisse de -9% de son bénéfice et une hausse symétrique de ses provisions.

Une importante salve de publications de résultats est attendue cette semaine puisque 43 sociétés du S&P 500, dont six du Dow Jones, publieront leurs comptes, parmi lesquelles Netflix, American Express et Procter & Gamble.Les investisseurs attendent de bonnes surprises afin de se rassurer sur le niveau élevé des valorisations actuelles, avec l'espoir de revoir à la hausse leurs prévisions sur les résultats des grandes entreprises américaines.

'Outre les habituels métriques financières, nous serons particulièrement attentifs aux annonces concernant les rachats d'actions', explique Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.'Au cours des derniers mois, ce fut un élément de soutien massif des actions', rappelle l'analyste.'Cela induit généralement une inflation des actifs financiers', explique le professionnel.'Structurellement, tout favorise une poursuite de la hausse des actions au niveau mondial, en particulier des actions américaines', souligne Christopher Dembik.

Côté chiffres, l'activité de l'industrie manufacturière s'est vivement contractée dans l'Etat de New York en octobre.L'indice 'Empire State' des conditions générales calculé par la Fed locale a reculé en effet de 23 points ce mois-ci pour s'établir à -11,9.Ce chiffre renforce la détente des taux qui s'amorçait ce matin : les T-Bonds 2034 effacent -7Pts à 4,054%... mais le '2 ans' reste inchangé à 3,941%.En Europe, le Bund se détend de -4Pts à 2,233%, nos OAT de -6,8Pts à 2,9700%, les 'Bonos' de -5Pts à 2,9500%.En Europe aussi, l'agenda macroéconomique était également chargé avec l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands et les chiffres de la production industrielle en zone euro, publiés dans la matinée.

Le moral des investisseurs allemands s'est encore détérioré en octobre, selon l'institut de recherche économique ZEW, mais leurs perspectives ont tendance à s'améliorer, ce qui constitue une petite lueur d'espoir pour la première économie d'Europe aujourd'hui en difficulté.L'indice ZEW mesurant le sentiment des analystes et des intervenants de marché est passé de 3,6 à 13,1, soit une amélioration de 9,5 points d'un mois sur l'autre.En août 2024 par rapport au mois précédent, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rebondi de 1,8% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE, après avoir diminué respectivement de 0,5% et de 0,3% en juillet.Portée par la vigueur des valeurs technologiques, la Bourse de Tokyo reprenait plus de 1,1% mardi, ce qui lui permet de repasser la barre des 40.

000 et d'afficher un gain de quasiment 25% sur les 12 mois écoulés.Sur le marché pétrolier, le baril de Brent subit de lourdes prises de bénéfices (-1,8% à 74,8 dollars le baril après -4% la veille) alors que l'Opep a de nouveau abaissé sa prévision sur la demande pour 2024 et 2025.Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se replie de -6% en 24H, autour de 76 dollars le baril.Enfin, l'Euro reste inchangé vers 1,09050/$, l'Or se redresse de +0,2% vers 2.663$/Oz, à moins de 0,8% de son record absolu.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.