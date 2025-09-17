Fermeture Wall Street termine en ordre dispersé après les annonces de la Fed

publié le 17/09/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de baisser ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage.

L'indice Dow Jones a gagné 0,57%, ou 260,42 points, à 46.018,32 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -6,41 points, soit -0,10% à 6.600,35 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -72,63 points, soit -0,32% à 22.261,326 points.

La banque centrale américaine a déclaré qu'elle baisserait progressivement les taux d'intérêt cette année dans un contexte de craintes d'un affaiblissement du marché du travail. La Fed anticipe deux baisses supplémentaires d'un quart de point de pourcentage cette année.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué les risques croissants liés à l'emploi par rapport à l'inflation, déclarant que les risques liés à l'inflation devaient encore être évalués et gérés.

Cette baisse des taux était déjà anticipée par les investisseurs, selon les données LSEG.

"(Jerome Powell) a modéré l'enthousiasme des marchés quant à une politique monétaire plus agressive. Il a souligné la faiblesse du marché du travail, mais réservé une baisse plus importante pour des conditions plus graves qui ne sont pas présentes aujourd'hui", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.

"La Fed a également relevé ses prévisions d'inflations, soulignant l'équilibre délicat entre la mise en place d'une politique monétaire visant à compenser l'affaiblissement du marché du travail et la réduction de l'inflation", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, Nvidia a reculé après que le Financial Times a rapporté que les autorités chinoises ont ordonné aux très grandes entreprises technologiques du pays de cesser d'acheter des puces du groupe américain.

Workday a bondit après que le fonds activiste Elliott Management a révélé une prise d'une participation de plus de deux milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

Lyft a progressé alors que Waymo proposera l'an prochain des courses avec des véhicules autonomes à Nashville en collaboration avec le groupe de service de VTC. Son rival Uber a quant à lui baissé.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(; version française Camille Raynaud)