Pré-clôture CAC40 : nouveau record absolu assuré d'ici 17H35, W-Street rebondit

publié le 17/10/2025

(Zonebourse.com) - C'est la toute dernière 'info' géopolitique de la semaine : Trump ne livrera pas de missiles Tomahawk à l'Ukraine 'pour ne pas dégarnir les stocks US'.Un revers majeur pour Zelensky venu quémander de quoi infliger de sévères dommages à la Russie.

.. au moment où Trump et poutine vont se rencontrer en Hongrie, sous la supervision de Viktor Orban, la bête noire des eurofédéralistes de Bruxelles.Le risque d'escalade du côté du conflit russo-ukrainien s'apaise un peu, ce qui fait rechuter l'Or de -3% et l'argent de -4%, mais Trump accroit la pression et les menaces sur le Venezuela, et ne relâche pas vraiment celles exercée commercialement sur la Chine.

Mais la bonne nouvelle du jour, c'est la Bourse de Paris, qui avait ouvert en repli de -1,4% dans le sillage de Wall Street, et qui engrange maintenant +0,3% et pulvérise ses plus hauts historiques (le CAC40 'GR' culmine à 26.460, le CAC 'PX1' va clôturer pour la 1ère fois au-dessus des 8.200Pts.Le mois d'octobre qui s'achève va être pour les valeurs françaises l'un des meilleurs de la décennie avec un gain de +5,5%.

.. et cette semaine sera également une des meilleures de l'année avec en gain de +3,7%... à comparer avec les -1,3% du DAX40 : un différentiel de +5%.enregistre une fin de semaine plus difficile vendredi du fait du brusque retournement à la baisse opérée dans la soirée d'hier à Wall Street, où les investisseurs ont fini par perdre le goût du risque face au retour des inquiétudes autour des banques régionales américaines et des tensions géopolitiques.

L'indice CAC 40 recule de 0,6% à 8138 points.Porté par les résultats meilleurs que prévu de LVMH et l'échec des deux motions de censure déposées contre le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, le marché parisien vient d'aligner deux séances de forte progression qui lui ont permis de revenir, à 8188,6 points, à moins de 70 points de son record annuel de 8257,8 points atteint au mois de mars dernier.A Wall Street, les indices repassent dans le vert, avec des gains assez homogènes de l'ordre de +0,3 à +0,4% : les investisseurs relativisent les incertitudes sur les banques régionales américaines, qui ont subi hier une correction qui est venue ranimer des souvenirs remontant à mars 2023, lors des faillites de First Republic Bank (FRB), Silicon Valley Bank (SVB) et de Signature Bank.

Du fait des craintes entourant la solvabilité de certaines institutions, l'indice S&P sectoriel de la finance a plongé de plus de 6% hier dans le sillage de Zions Bancorp qui a décroché de 13% suite à une perte considérable identifiée dans le portefeuille de prêts sa filiale californienne mais aussi de Western Alliance qui a chuté de 11% en raison des pertes liées à un emprunt frauduleux qui a laissé une lourde ardoise.Le secteur rebondit de +3% ce vendredi, le 'VIX' retombe de -8,5% (après +23% la veille), Wall Street respire un peu, le 'risk-on' revient et cela se traduit par une consolidation des T-Bonds qui se retendent de +3Pts sur le '30 ans' à 4,613%, +4,3Pts sur le '10 ans' à 4,018%.Du fait du 'shutdown' qui frappe toujours les administrations américaines, les chiffres des prix producteurs, de la production industrielle et des permis de construire qui devaient tomber aujourd'hui aux Etats-Unis ont été reportés sine die, comme la plupart des statistiques qui figuraient à l'agenda ces derniers jours.

Le principal indicateur économique de cette dernière séance de la semaine restera l'estimation définitive en zone euro pour le mois de septembre.Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, rapporte que le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.Nos OAT se dégradent de +3Pts vers 3,363%, les Bunds de +1,6Pt vers 2,5860% et les BTP de +2,8Pts vers 3,387%.L'Euro reperd 0,3% face au $ vers 1,1665, l'Or décroche de -3% avec l'annonce de la décision de Trump sur les Tomahawks.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.