Sanofi à travers les outils d'aide à la décision d'EasyBourse

(Easybourse.com) Après la forte baisse du 27 octobre, comment sont orientés les outils d'aide à la décision ?

Premier groupe pharmaceutique européen, SANOFI a subi une forte chute en bourse le 27 octobre 2023 suite à la présentation de ses résultats semestriels et de l’annonce du nouveau chapitre de son plan stratégique.



Cette chute de 19% sanctionne de manière très rude un recul de 4,1% du chiffre d’affaires et un avertissement sur les bénéfices 2024.



Une première vision sur les graphiques dynamiques montre ce décrochage et un cours accroché depuis à ses droites de support.



Extrait du 15 novembre 2023 issu des graphiques dynamiques sur EasyBourse, fiche valeur de Sanofi





Cette sanction très rude, où les analystes ont notamment considéré que Sanofi payait les ratés de sa recherche et développement depuis plusieurs années, a cependant été perçue comme excessive par certains investisseurs.



Une solution du plan stratégique de Sanofi est de se séparer de la division Santé Grand Public (Doliprane, Mucosolvan...), en la cotant séparément en Bourse en 2024. Objectif : se concentrer sur de nouveaux relais de croissance dans les médicaments innovants qui seront financés grâce à un important plan d'économies.



Au vu des perspectives de développement et de la valorisation actuelle, Sanofi a été sélectionné début novembre dans le modèle de portefeuille d’EasyBourse dédié au PEA sur des valeurs françaises.



Ce portefeuille a été mis à jour le 7 novembre par les experts gérants de La Banque Postale Asset Management. Le poids dans le portefeuille est significatif : 10,85%.



Extrait du modèle de portefeuille PEA France de novembre 2023 – Lien pour accéder au portefeuille modèle.





Dans les consensus également affichés sur EasyBourse en date du 15 novembre 2023, Sanofi est largement orienté à l’achat (13 analystes sur 22 sont à l’achat, 1 seul à la vente) avec un objectif de cours de 105 € (contre 83,6 le 15 novembre).



Extrait en date du 15 novembre 2023 du consensus disponible dans le fiche valeur sur EasyBourse





Toujours selon les consensus, l'estimation de dividende pour 2023 porte sur un dividende de 8,17 € (soit 4% de rendement) et pour 2024 sur un dividende de 8 € (soit également 4% de rendement).



Sur l’outil Equity Trade Analysis également accessible depuis la fiche valeur Sanofi, cette société se distingue sur la « Quality » qui note la pertinence sur une durée de 3 à 5 ans, la note est de 4 sur 5. Les notes sont de 2,5 sur le momentum (quelques jours) et sur la value (horizon de 3 à 6 mois).



Extrait en date du 15 novembre 2023 issu de la fiche valeur Sanofi sur EasyBourse





Enfin, en termes de dernières news, Sanofi a annoncé la signature d'un accord de collaboration avec Janssen Pharmaceuticals, une société de Johnson & Johnson, pour développer et commercialiser le candidat vaccin contre l'E.coli pathogène extra-intestinal.



Concernant l’objectif de cotation séparée de son activité « Santé Grand Public », celle-ci pourrait être valorisée plus de 20 milliards de dollars, rapporte mercredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.











Lien vers la Fiche valeur de Sanofi





« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.







Jean-Baptiste Barbier