OFI Fund - RS Act4 POSITIVE ECONOMY, investir dans la croissance vertueuse de demain

(Easybourse.com) Dans ce dossier, EasyBourse met en lumière le fonds OFI Fund - RS Act4 Positive Economy (LU1209226023) ; un fonds qui a vocation à investir dans les entreprises responsables et engagées dans le développement durable autour des thèmes de la transition énergétique, de la préservation des ressources naturelles, de la santé, sécurité, bien-être, et de l'inclusion sociale. L'objectif est double, générer une performance financière régulière et créer un impact social et environnemental positif en s'alignant sur les thématiques des objectifs de développement durable fixés par l'ONU.

Depuis 1971, le Groupe OFI compte parmi les sociétés de gestion françaises les plus importantes en termes d’encours sous gestion. Fort de ces 50 années d’expériences, le groupe propose une offre de solutions et de services adaptés aux besoins d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et internationale couvrant les principales classes d’actifs cotés et non cotés, zones géographiques et types de gestion.



OFI AM déploie une stratégie ISR sur l’ensemble des classes d’actifs et types de gestion pour à la fois contribuer au financement d’une économie positive et responsable et générer de la performance pour l’investisseur. Une stratégie qui se veut gagnante pour tous. Le Groupe OFI dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.











