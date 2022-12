Marchés financiers : vers un atterrissage en douceur en 2023 - CPR AM

(Easybourse.com) Pour les experts de CPR Asset Management, le scénario central pour 2023 table sur un atterrissage en douceur avec une accélération de l'activité économique en fin d'année. Le durcissement monétaire, les effets de base et l'absence de boucle prix-salaire devraient permettre une baisse marquée de l'nflation aux Etats-Unis puis en zone euro. Les anticipations d'inflation devraient également nettement fléchir. Dans ces conditions les banques centrales devraient mettre fin à leur cycle de resserrement monétaire. La bonne tenue du marché de l'emploi aux Etats-Unis, l'ampleur du soutien budgétaire en Europe, la levée progressive des restrictions sanitaires en Chine seront autant de facteur de soutien. Et dans un tel environnement, si la prudence sera encore de mise sur le segment des actions, le cap pourra être dirigé sur les actions européennes et les actions émergentes au détriment des actions américaines. Sur le front de l'obligataire, la duration dans les portefeuilles pourra demeurer élevée, notamment sur la partie longue des courbes de taux et l'exposition aux obligations d'entreprises bien notées pourra être renforcée.

L’année 2022 s’est manifestement révélée être une année charnière. Les précédentes années similaires remontent à 1931 et 1939 Caractérisée par une remontée verticale de l’inflation, et une envolée des prix des matières premières, sur fond de guerre, l’année 2022 s’est manifestement révélée être une année charnière. Une année comme rarement les investisseurs ont en connu à l’issue de laquelle quasiment toutes les classes d’actifs ont enregistré des contreperformances. « Les précédentes années similaires remontent à 1931 et 1939 », observe Malik Haddouk, Directeur de la gestion diversifiée.

Cap sur les actions européennes et les actions d’Asie émergente Cap sur les actions européennes et les actions d’Asie émergente

Le marché des actions américaines nous parait être soumis au risque de dégradation des anticipations bénéficiaires

Le marché des actions européennes apparait bon marché. Nous sommes à un niveau comparable à celui de la précédente récession

Nous croyons que 2023 marquera fondamentalement un retour des émergents après 10 ans de déception... La Chine, deuxième économie du monde, affiche des niveaux de valorisation à la casse

Forte hausse de la sensibilité obligataire Forte hausse de la sensibilité obligataire

Nous avons augmenté la sensibilité obligataire au sein des portefeuilles à son plus haut niveau de l’année. Ce positionnement devrait perdurer toute l’année prochaine

Il y a de la valeur à capter sur le marché des obligations d’entreprises bien notées et sur la dette émergente en devise locale







EasyVie : fonds référencé dans l'offre d'assurance vie d'EasyBourse, avec pour

Notation Morningstar : note qui mesure quantitativement les fonds sur la base de leur performance passée sur 3 ans sur une base ajustée du risque et par rapport à la moyenne de catégorie Morningstar à laquelle les fonds appartiennent. La notation va de 1 à 5.

Niveau de risque : l’indicateur permet à l’investisseur d’avoir une idée du risque de pertes liées aux performances

Globes Morningstar : mesure de l’efficacité des entreprises détenues dans un fonds d’investissement en matière de gestion des risques et des opportunités liées à la problématique ESG (environnement, social, gouvernance), relativement à d’autres fonds. La notation va de 1 à 5 globes.

Classification SFDR : classification faite en vertu du règlement européen SFDR, entré en application en mars 2021. Article 8 = les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Article 9 = les produits qui ont pour objectif l’investissement durable

Low Carbon Designation : label délivré par Morninsgstar pour les portefeuilles qui ont un faible score et ont une moindre exposition que la moyenne aux entreprises énergivores. Ce label aide les investisseurs à identifier rapidement les fonds faiblement carbonés. Pour recevoir ce label, un fonds doit présenter un score de risque carbone inférieur à 10 au cours des 12 derniers mois et une exposition aux entreprises énergivores de moins de 7% au cours des 12 derniers mois.



